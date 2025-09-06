Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
6 вересня 2025, 9:00

Бізнес закладає долар по 46 гривень на 2026 рік

Керівники провідних компаній, що працюють в Україні, закладають у свої бюджети на 2026 рік середній курс на рівні 46 гривень за долар. Водночас більшість (55%) очікує на позитивну динаміку розвитку свого бізнесу наступного року. Про це свідчать результати щорічного опитування Європейської Бізнес Асоціації «Прогнози бізнесу на 2026 рік».

Керівники провідних компаній, що працюють в Україні, закладають у свої бюджети на 2026 рік середній курс на рівні 46 гривень за долар.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікування щодо фінансів та інвестицій

Прогнози бізнесу щодо фінансових показників покращилися порівняно з минулим роком. 77% керівників очікують на зростання доходів у гривні. Також значно зросли очікування щодо росту доходів у натуральному виразі (з 46% до 60%) та в доларах США (з 43% до 55%).

Зростає й інвестиційна активність: 20% опитаних компаній планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році (проти 16% роком раніше), а середня вартість запланованих проєктів збільшилася з $9 млн до $14 млн.

Водночас бізнес продовжує скорочувати інвестиції в соціальні ініціативи. Якщо у 2024 році їх планували 65% компаній, то на 2026-й — лише 55%.

Війна, ШІ та пріоритети для уряду

Думки бізнесу щодо термінів завершення війни розділилися: 29% компаній будують свої плани з розрахунком на те, що бойові дії можуть завершитися у 2026 році, 19% — не розраховують на це, а 52% утримуються від прогнозів.

Важливою тенденцією є стрімке впровадження штучного інтелекту. 74% компаній планують використовувати ШІ-інструменти для оптимізації роботи, що може бути відповіддю на дефіцит кадрів.

Серед пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік бізнес, окрім традиційних боротьби з корупцією та судової реформи, назвав виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
