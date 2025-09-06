Бізнес закладає долар по 46 гривень на 2026 рік

Керівники провідних компаній, що працюють в Україні, закладають у свої бюджети на 2026 рік середній курс на рівні 46 гривень за долар . Водночас більшість (55%) очікує на позитивну динаміку розвитку свого бізнесу наступного року. Про це свідчать результати щорічного опитування Європейської Бізнес Асоціації «Прогнози бізнесу на 2026 рік».

Очікування щодо фінансів та інвестицій

Прогнози бізнесу щодо фінансових показників покращилися порівняно з минулим роком. 77% керівників очікують на зростання доходів у гривні. Також значно зросли очікування щодо росту доходів у натуральному виразі (з 46% до 60%) та в доларах США (з 43% до 55%).

Зростає й інвестиційна активність: 20% опитаних компаній планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році (проти 16% роком раніше), а середня вартість запланованих проєктів збільшилася з $9 млн до $14 млн.

Водночас бізнес продовжує скорочувати інвестиції в соціальні ініціативи. Якщо у 2024 році їх планували 65% компаній, то на 2026-й — лише 55%.

Війна, ШІ та пріоритети для уряду

Думки бізнесу щодо термінів завершення війни розділилися: 29% компаній будують свої плани з розрахунком на те, що бойові дії можуть завершитися у 2026 році, 19% — не розраховують на це, а 52% утримуються від прогнозів.

Важливою тенденцією є стрімке впровадження штучного інтелекту. 74% компаній планують використовувати ШІ-інструменти для оптимізації роботи, що може бути відповіддю на дефіцит кадрів.

Серед пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік бізнес, окрім традиційних боротьби з корупцією та судової реформи, назвав виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС.