НБУ оштрафував Банк «Восток» на 16 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України у серпні 2025 року застосував заходи впливу до ПАТ «БАНК ВОСТОК» за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума штрафів склала 16 мільйонів гривень, також банк отримав два письмові застереження. Про це у п'ятницю, 5 вересня, повідомила пресслужба регулятора.