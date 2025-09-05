Національний банк України у серпні 2025 року застосував заходи впливу до ПАТ «БАНК ВОСТОК» за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума штрафів склала 16 мільйонів гривень, також банк отримав два письмові застереження. Про це у п'ятницю, 5 вересня, повідомила пресслужба регулятора.
5 вересня 2025, 19:03
НБУ оштрафував Банк «Восток» на 16 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу
Штрафи
Основні штрафи було накладено за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів (ПВК/ФТ). Зокрема, банк оштрафовано на 15 млн грн та 1 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.
Письмові застереження
Крім фінансових санкцій, «БАНК ВОСТОК» отримав два письмові застереження:
- Перше — за недоліки у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу, в яких були відсутні процедури для ефективного управління ризиками.
- Друге — за допущення помилок у статистичній звітності про валютні операції, що є порушенням валютного законодавства.
Джерело: Мінфін
