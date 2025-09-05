Американський долар подешевшав під час міжбанківських торгів у п'ятницю, 5 вересня. Водночас курс євро зріс. Про це свідчать дані «Мінфіну».
5 вересня 2025, 17:31
Долар на міжбанку подешевшав, а євро зросло
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 5 вересня
|
Закриття 5 вересня
|
Зміни
|
41,30/41,33
|
41,18/41,21
|
12/12
|
48,20/48,22
|
48,38/48,40
|
18/18
Офіційний курс: долар по 41,22 грн, євро по 48,16грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,56 грн/долар, 48,00−48,55 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,25−41,30, євро — 48,25−48,44 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі