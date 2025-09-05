Multi від Мінфін
5 вересня 2025, 16:52

Глава центробанку Данії запропонував подумати про вступ до єврозони

Голова центрального банку Данії Крістіан Кеттель Томсен вважає, що данцям варто розглянути можливість приєднання до єврозони, якщо вони прагнуть мати більший вплив у Європейському Союзі. Такий крок, на його думку, також може захистити країну від глобальної турбулентності. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Голова центрального банку Данії Крістіан Кеттель Томсен вважає, що данцям варто розглянути можливість приєднання до єврозони, якщо вони прагнуть мати більший вплив у Європейському Союзі.
Christian Kettel Thomsen / nationalbanken.dk

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аргументи на користь євро

За словами Томсена, Данія в макроекономічному сенсі «вже є країною євро» завдяки жорсткій прив'язці курсу данської крони до європейської валюти. Однак офіційний перехід на євро дозволив би країні «брати більш активну участь в ухваленні рішень та бути сильніше інтегрованою» в європейську співпрацю.

Він також натякнув, що вступ до єврозони може надати додаткову безпеку на тлі нестабільного геополітичного фону.

Політичний контекст

Водночас голова центробанку визнав, що таке рішення є суто політичним, а переважна більшість населення наразі підтримує існуючу систему з фіксованим обмінним курсом.

Данія є давнім противником вступу до єврозони. У 1992 році країна отримала офіційне право не вводити євро, а на референдумі у 2000 році данці підтвердили це рішення. Серед шести країн ЄС, що не входять до єврозони, виборці Данії вважаються найбільш скептично налаштованими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
