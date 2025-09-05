Нацбанк встановив нові курси валют на понеділок: долар подешевшав

Національний банк визначив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 8 вересня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,2199грн. Це на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,3494).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,1634, що на 3 копійки більше, ніж у п'ятницю (48,1348).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,3249 (у п'ятницю курс був 11,3307).

