Національний банк визначив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 8 вересня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
5 вересня 2025, 15:36
Нацбанк встановив нові курси валют на понеділок: долар подешевшав
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,2199грн. Це на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,3494).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,1634, що на 3 копійки більше, ніж у п'ятницю (48,1348).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,3249 (у п'ятницю курс був 11,3307).
