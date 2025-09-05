Менше простоїв: ТЦ скоротили час закриття через повітряні тривоги в серпні

У серпні 2025 року загальний час простою торгових центрів (ТЦ) через повітряні тривоги знизився. Частка тривалості тривог під час роботи ТЦ склала 9,2%, що на 1,7% менше, ніж у липні. Це також значно нижче, ніж показник за серпень минулого року (11%). Про це свідчать дані Української ради торгових центрів.

Дослідження зафіксувало загальне зменшення всіх показників, пов'язаних з тривогами, включаючи їхню кількість та тривалість. Однак, у деяких регіонах ситуація була іншою. Зокрема, у Чернігівській, Сумській та Донецькій областях, а також у Києві, кількість тривог під час роботи ТЦ навпаки зросла.

Топ-5 регіонів із найбільшим простоєм ТЦ у серпні:

Донецька область (66,4%)

Сумська область (55,2%)

Чернігівська область (38,9%)

Харківська область (13,8%)

Запорізька область (7,2%)

При цьому Запорізька область увійшла до цього списку, замінивши Полтавську.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, середній час простою ТЦ по Україні через повітряні тривоги становить 116,1 робочого дня. У серпні 2025 року цей показник склав 1,7 робочого дня.