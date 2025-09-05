Україна та Данія запускають першу спільну лінію виробництва безпілотників — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск першої спільної виробничої лінії для виготовлення безпілотників у Данії. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу із президентом Європейської ради Антоніу Коштою на Закарпатті, передає Укрінформ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами Зеленського, розвиток такого співробітництва є пріоритетним завданням для України. Він зазначив, що після Данії аналогічні виробничі лінії планують відкривати й в інших країнах Європи.

Нагадаємо

Україна і Данія активно працюють над розвитком спільного виробництва озброєння. Раніше Данія вже виділила 1,26 млрд євро для фінансування виробництва українських дронів великої дальності, а також підписала угоду, що дозволяє вітчизняним оборонним підприємствам експортувати свої технології.