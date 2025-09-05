Multi від Мінфін
5 вересня 2025, 14:51

Nasdaq посилює нагляд за компаніями, що купують криптовалюту за гроші інвесторів

Американська фондова біржа Nasdaq посилює нагляд за публічними компаніями, які залучають капітал для накопичення криптовалют у своїх корпоративних резервах. За даними ЗМІ, біржа почала вимагати проведення голосувань акціонерів для схвалення деяких угод та наполягає на більш детальному розкритті інформації. Про це повідомляє видання The Information.

Американська фондова біржа Nasdaq посилює нагляд за публічними компаніями, які залучають капітал для накопичення криптовалют у своїх корпоративних резервах.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Посилення контролю стало відповіддю на справжній бум, що спостерігається цього року. З січня 154 компанії, що торгуються на біржах США, оголосили про плани залучити понад $98 мільярдів для купівлі криптовалют. Для порівняння, до 2025 року таких компаній було лише 10, а загальна сума залучень складала $33,6 млрд.

Більшість із цих компаній, включно з лідерами тренду — біткоїн-холдером Strategy (раніше MicroStrategy) та Ethereum-холдером BitMine Immersion, — торгуються саме на Nasdaq.

Нові вимоги та можливі наслідки

Згідно з повідомленням, Nasdaq може призупиняти торги або навіть проводити делістинг акцій тих компаній, які не дотримуватимуться нових, більш жорстких вимог.

Ці кроки можуть ускладнити та подовжити процес залучення капіталу для таких фірм, а також додати невизначеності. На тлі цих новин акції кількох компаній, що активно купують криптовалюту, зазнали різкого падіння.

Чому це важливо

Посилення нагляду з боку Nasdaq є важливим сигналом про «дорослішання» ринку та реакцією регулятора на новий, потенційно ризикований тренд.

  • Для інвесторів: Вимоги щодо голосування акціонерів та більш детального розкриття інформації є позитивним кроком. Це надасть їм більше контролю та прозорості щодо того, як саме компанія планує використовувати залучені кошти, та які ризики несе її криптовалютна стратегія.
  • Для компаній: Це ускладнить життя тим, хто намагався спекулювати на «хайпі», просто оголошуючи про плани купівлі криптовалюти, щоб розігнати ціну своїх акцій. Тепер їм доведеться чітко обґрунтовувати свою стратегію перед акціонерами та ринком.
  • Для ринку загалом: Дії Nasdaq є спробою встановити цивілізовані правила гри. Біржа не забороняє саму стратегію, але прагне забезпечити, щоб вона реалізовувалася прозоро та з дотриманням прав усіх акціонерів. Це є необхідним кроком для довгострокової та сталої інтеграції цифрових активів у традиційні ринки капіталу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
