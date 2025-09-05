Nasdaq посилює нагляд за компаніями, що купують криптовалюту за гроші інвесторів

Американська фондова біржа Nasdaq посилює нагляд за публічними компаніями, які залучають капітал для накопичення криптовалют у своїх корпоративних резервах. За даними ЗМІ, біржа почала вимагати проведення голосувань акціонерів для схвалення деяких угод та наполягає на більш детальному розкритті інформації. Про це повідомляє видання The Information.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Посилення контролю стало відповіддю на справжній бум, що спостерігається цього року. З січня 154 компанії, що торгуються на біржах США, оголосили про плани залучити понад $98 мільярдів для купівлі криптовалют. Для порівняння, до 2025 року таких компаній було лише 10, а загальна сума залучень складала $33,6 млрд.

Більшість із цих компаній, включно з лідерами тренду — біткоїн-холдером Strategy (раніше MicroStrategy) та Ethereum-холдером BitMine Immersion, — торгуються саме на Nasdaq.

Нові вимоги та можливі наслідки

Згідно з повідомленням, Nasdaq може призупиняти торги або навіть проводити делістинг акцій тих компаній, які не дотримуватимуться нових, більш жорстких вимог.

Ці кроки можуть ускладнити та подовжити процес залучення капіталу для таких фірм, а також додати невизначеності. На тлі цих новин акції кількох компаній, що активно купують криптовалюту, зазнали різкого падіння.

Чому це важливо

Посилення нагляду з боку Nasdaq є важливим сигналом про «дорослішання» ринку та реакцією регулятора на новий, потенційно ризикований тренд.