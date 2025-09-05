OpenAI запускає платформу для пошуку роботи, кидаючи виклик LinkedIn

Компанія OpenAI анонсувала розробку власної платформи для пошуку роботи на базі штучного інтелекту. Ці кроки можуть перетворити компанію на прямого конкурента для свого найбільшого інвестора, Microsoft, та його професійної соцмережі LinkedIn. Про це пише CNBC.

Що відомо про нову платформу

Платформа OpenAI Jobs Platform буде використовувати ШІ для з'єднання кваліфікованих кандидатів з компаніями. Сервіс буде орієнтований не лише на великі корпорації, а й на допомогу місцевому бізнесу та державним установам. Очікується, що платформа запрацює до середини 2026 року.

Конкуренція з Microsoft

Нові продукти створюють пряму конкуренцію з освітньою та рекрутинговою платформами LinkedIn, що належить Microsoft. Це підкреслює складні відносини між OpenAI та її головним інвестором.

Зв'язки з Вашингтоном

Водночас OpenAI посилює свої зв'язки з урядом США. Компанія нещодавно запустила пропозицію для урядових установ, отримала великий контракт від Пентагону та бере участь у проєкті Stargate. Напередодні CEO OpenAI Сем Альтман зустрівся з президентом Дональдом Трампом для обговорення розвитку штучного інтелекту.