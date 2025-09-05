Multi від Мінфін
5 вересня 2025, 11:41

Ціни на нафту готуються до першого тижневого падіння за три тижні

Ціни на нафту у п'ятницю, 5 вересня, продовжили зниження третю сесію поспіль і готуються зафіксувати перше тижневе падіння за останні три тижні. Інвестори занепокоєні зростанням очікувань щодо збільшення пропозиції на ринку та несподіваним зростанням запасів сирої нафти в США, що свідчить про слабкість попиту. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту у п'ятницю, 5 вересня, продовжили зниження третю сесію поспіль і готуються зафіксувати перше тижневе падіння за останні три тижні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск з боку пропозиції

Головним фактором, що тисне на ціни, є очікування ринку, що альянс ОПЕК+ на своїй зустрічі цієї неділі може ухвалити рішення про подальше збільшення видобутку в жовтні. Як повідомляло Reuters, вісім членів групи розглядають можливість дострокового скасування другого пакету скорочень видобутку обсягом 1,65 млн барелів на добу.

Додатковим негативним сигналом стало несподіване зростання запасів сирої нафти в США. За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси зросли на 2,4 млн барелів, хоча аналітики очікували на їх скорочення на 2 млн барелів.

Проблеми з попитом

З боку попиту також надходять тривожні сигнали. Аналітики зазначають, що нафтопереробні заводи (НПЗ) входять у сезон планового технічного обслуговування. Це, у поєднанні зі зниженням рентабельності переробки через очікуване падіння глобального попиту, призведе до скорочення закупівлі ними сирої нафти.

Геополітичні ризики залишаються

Водночас падіння цін стримується ризиками, пов'язаними з постачанням російської нафти. У четвер президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити купувати російську нафту. Будь-яке скорочення експорту з росії може призвести до зростання світових цін.

Станом на ранок п'ятниці ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $66,80 за барель, а американська WTI — $63,25.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
