Ripple запустив стейблкоїн в Африці, хакери ховають віруси в смартконтрактах Ethereum: що нового

Ripple запустив стейблкоїн RLUSD в Африці

Компанія Ripple, яка спеціалізується на цифровій інфраструктурі, розширює свою діяльність в Африці. Тепер її стейблкоїн Ripple USD (RLUSD), забезпечений доларом США, буде доступний і на цьому континенті завдяки партнерству з місцевими компаніями Chipper Cash, VALR та Yellow Card.

Джек МакДональд, старший віцепрезидент зі стейблкоїнів у Ripple, зазначив, що RLUSD вже довів свою ефективність у різних бізнес-сценаріях: від платежів і токенізації до використання як забезпечення. За його словами, попит на RLUSD зростає по всьому світу.

Співзасновник Chipper Cash, Хем Серунйоджі, додав, що доступ до RLUSD дозволить їхнім клієнтам здійснювати швидші та дешевші міжнародні платежі. Він також підкреслив, що RLUSD має великий потенціал для інституційного використання блокчейна в Африці та за її межами.

Запущений наприкінці 2024 року, стейблкоїн RLUSD вже досяг ринкової капіталізації понад $700 мільйонів. Цей показник свідчить про високий попит на регульовані стейблкоїни, які відповідають усім нормативним вимогам.

Експерти The Economist прогнозують провал стейблкоїнів, прив'язаних до юаня

Аналітики видання The Economist вважають, що Китай навряд чи зможе створити популярний стейблкоїн, прив'язаний до юаня. На їхню думку, цьому заважають дві ключові проблеми: жорсткий контроль за рухом капіталу та обмежений обсяг офшорних активів.

Попри те, що Пекін розглядає можливість використання «стабільних монет», цей крок, як припускають журналісти, є відповіддю на ухвалення в США закону GENIUS Act. Водночас китайські регулятори вже зобов'язали брокерів та аналітичні центри припинити публікації про стейблкоїни.

Оскільки торгівля криптовалютами в материковому Китаї заборонена з 2021 року, роль тестового майданчика взяв на себе Гонконг, де з 1 серпня набуло чинності законодавство щодо «стабільних монет». У рамках «регуляторної пісочниці» такі компанії, як JD.com та Standard Chartered, вже тестують стейблкоїни для міжнародних платежів.

Проте, навіть в теорії, де стейблкоїни могли б посилити позиції юаня на світовій арені, на практиці існують серйозні обмеження:

Обмежена ліквідність: За даними Morgan Stanley, обсяг депозитів у юанях у Гонконзі становить менше 1 трлн юанів, тоді як у материковому Китаї — 300 трлн. Цей невеликий пул офшорних активів робить забезпечення стейблкоїнів вкрай складним.

«Пастка» контролю капіталу: Китай суворо контролює рух капіталу, щоб захистити свою економіку. Регулятори побоюються, що стейблкоїни можуть стати лазівкою для нелегального виведення грошей з країни. Саме тому навіть у Гонконзі влада віддає перевагу стейблкоїнам у гонконгських доларах, прив'язаних до долара США, а не до юаня.

За даними МВФ, у 2024 році китайські користувачі придбали стейблкоїнів на $18,6 млрд, що вказує на значний, але неконтрольований попит. Масовий запуск юань-стейблкоїна міг би посилити відтік капіталу та підірвати фінансову стабільність, чого влада намагається уникнути.

На думку The Economist, юань-стейблкоїн не зможе конкурувати з доларовими аналогами через геополітичні ризики та обмежену конвертованість китайської валюти.

Кити збільшили свої запаси Ethereum на 14%

За останні п’ять місяців великі інвестори, яких називають «китами», значно збільшили свої запаси Ethereum (ETH). Це накопичення стало однією з причин зростання ціни ETH до $4 500.

Аналітики Santiment повідомляють, що інвестори з активами від 1000 до 100 000 ETH з 3 квітня придбали додатково 5,54 млн ETH, що за поточним курсом становить близько $24,2 млрд.

Де знаходиться Ethereum:

Кити: Загалом «кити» контролюють 42,5 млн ETH, що дорівнює 35% від усього обсягу криптовалюти в обігу, або $186,4 млрд.

Біржі: Обсяг ETH на біржах продовжує зменшуватися, досягнувши трирічного мінімуму. За даними CryptoQuant, зараз на торгових платформах зберігається 17,26 млн ETH, тоді як у вересні 2022 року ця цифра становила 28,8 млн ETH.

Спотові ETF: Американські спотові Ethereum-ETF володіють 6,6 млн ETH, що становить 5,42% від загальної пропозиції.

Корпоративні резерви: Компанії, що тримають ETH у своїх резервах, сукупно володіють 4,71 млн ETH (3,89% пропозиції). Найбільшим власником серед них є Bitmine Immersion Tech з 1,87 млн ETH.

Важливо зазначити, що деякі гаманці можуть перетинатися між цими категоріями, тому підсумовувати ці показники для отримання загального числа не зовсім коректно.

Хакери навчилися ховати віруси в смартконтрактах Ethereum

Дослідники з компанії ReversingLabs виявили новий спосіб поширення шкідливих програм, у якому хакери використовують смартконтракти Ethereum для прихованої передачі команд і посилань. Цей метод дозволяє зловмисникам обходити стандартні системи кібербезпеки.

У липні 2025 року було виявлено два шкідливі пакети — colortoolsv2 і mimelib2, які зловмисники розмістили в репозиторії NPM (сховище JavaScript-бібліотек). Особливістю цих вірусів було те, що вони не містили прямих посилань на сервери керування. Замість цього, шкідливий код отримував ці посилання зі смартконтрактів Ethereum.

Ця техніка робить мережевий трафік, який генерує вірус, візуально легітимним і значно ускладнює його виявлення. Після встановлення, пакети підключалися до блокчейну, отримували звідти адреси серверів і завантажували другу частину шкідливої програми.

За даними ReversingLabs, цей підхід є безпрецедентним. Раніше хакери вже використовували блокчейн, але ще ніколи не застосовували його для маскування керуючих посилань таким чином.

Ця кібератака є частиною масштабної кампанії соціальної інженерії. Хакери створювали фейкові репозиторії на GitHub, видаючи їх за ботів для торгівлі криптоактивами. Для правдоподібності вони додавали фальшиві коментарі, використовували кілька акаунтів-спостерігачів та створювали професійну документацію.

Атаки на відкриті репозиторії стають дедалі частішими. У 2024 році було зафіксовано щонайменше 23 подібні кампанії, спрямовані на криптоактиви. Шкідливі програми поширюються не лише в екосистемі Ethereum, а й на інших блокчейнах, як-от Solana та Bitcoin.

Експерти зазначають, що поєднання блокчейн-технологій із соціальною інженерією показує, що хакери стають все більш винахідливими. Такі методи становлять серйозну загрозу для розробників і користувачів.