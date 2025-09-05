Емітент стейблкоїнів Tether планує інвестувати у видобуток золота — FT

Компанія Tether, найбільший у світі емітент стейблкоїнів, провела переговори про інвестування у золотодобувну галузь. Компанія прагне диверсифікувати свої величезні прибутки, отримані від криптовалют, вклавши їх у ринок дорогоцінних металів. Про це пише видання Financial Times.

Від видобутку до торгівлі

За даними чотирьох джерел видання, Tether обговорювала можливості інвестування в увесь ланцюжок постачання золота — від безпосереднього видобутку та переробки до торгівлі та фінансування через роялті-компанії.

Цей інтерес з боку криптогіганта викликав подив у консервативному секторі видобутку золота.

«Їм подобається золото. Але я не думаю, що у них є стратегія», — сказав один із керівників галузі. Інший назвав Tether «найдивнішою компанією, з якою коли-небудь мав справу».

Tether та золото: поточні зв'язки

Tether, що управляє стейблкоїном USDT з капіталізацією $168 млрд і отримала $5,7 млрд прибутку за перше півріччя, вже є значним гравцем на ринку золота. Компанія володіє золотими злитками на суму $8,7 мільярда, які зберігаються у Цюріху і є частиною забезпечення її токенів.

Крім того, у червні інвестиційний підрозділ Tether придбав міноритарну частку в канадській роялті-компанії Elemental Altus за $105 млн. Повідомляється, що компанія веде переговори і з іншими подібними фірмами, що інвестують у шахти в обмін на частку майбутніх доходів.

Tether також має власний токен XAUt, забезпечений фізичним золотом, однак його ринкова капіталізація ($880 млн) є значно меншою, ніж у USDT.