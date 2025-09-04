Доходи місцевих бюджетів зросли: за 8 місяців зібрано майже 325 млрд грн податків

За січень-серпень 2025 року надходження до місцевих бюджетів становили 324,9 млрд грн. Це на 17,3%, або на 47,8 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабільне зростання доходів громад. Про це повідомляє Державна податкова служба України.