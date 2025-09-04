За січень-серпень 2025 року надходження до місцевих бюджетів становили 324,9 млрд грн. Це на 17,3%, або на 47,8 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабільне зростання доходів громад. Про це повідомляє Державна податкова служба України.
4 вересня 2025, 19:18
Доходи місцевих бюджетів зросли: за 8 місяців зібрано майже 325 млрд грн податків
Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який забезпечив майже 58% від загальної суми. За вісім місяців за цим податком сплачено 188,3 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж у 2024 році.
Інші ключові джерела доходів:
- Єдиний податок — 52,9 млрд грн (+11,7%).
- Податок на прибуток підприємств — 23,7 млрд грн (+21,1%).
- Податок на майно — 38,4 млрд грн (+15,5%).
- Акцизний податок з вироблених в Україні товарів — 1,5 млрд грн (+45%).
- Екологічний податок — 1,1 млрд грн (+9,7%).
- Туристичний збір — 219,5 млн грн (+35,1%).
Джерело: Мінфін
