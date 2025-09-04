Українці відкрили понад мільйон Дія.Карток

Понад 1 млн українців відкрили Дія.Картку — мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соціальної допомоги. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На Дія.Картку можна отримати:

єКнигу

єМалятко

Пакунок школяра

Військові облігації

Ветеранський спорт

Допомогу по безробіттю

Допомогу ВПО

Виплату пенсій

Допомогу від міжнародних організацій та інші

При цьому «Національний кешбек» та «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Оформити Дія.Картку можна в смартфоні через застосунок «Дія» або банки-партнерів: Приватбанк, monobank, Кредит Дніпро та Абанк. Незабаром їх перелік розшириться.