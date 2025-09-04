Понад 1 млн українців відкрили Дія.Картку — мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соціальної допомоги. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
4 вересня 2025, 18:07
Українці відкрили понад мільйон Дія.Карток
На Дія.Картку можна отримати:
- єКнигу
- єМалятко
- Пакунок школяра
- Військові облігації
- Ветеранський спорт
- Допомогу по безробіттю
- Допомогу ВПО
- Виплату пенсій
- Допомогу від міжнародних організацій та інші
При цьому «Національний кешбек» та «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.
Оформити Дія.Картку можна в смартфоні через застосунок «Дія» або банки-партнерів: Приватбанк, monobank, Кредит Дніпро та Абанк. Незабаром їх перелік розшириться.
Джерело: Мінфін
