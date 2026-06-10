У середу, 10 червня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро у покупці додало 15 копійок, а у продажу 26 копійок.
10 червня 2026, 10:29
Курс валют на 10 червня: долар та євро стрімко зросли
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Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 11 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,50−45,15 грн. Євро купують за 51,50 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 51,99−52,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,8−44,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,93−51,96 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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