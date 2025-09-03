У липні держава виплатила рекордну суму за програмою «Національний кешбек»

У липні 2025 року українці придбали вітчизняних товарів на рекордну суму — 5,07 млрд грн у межах державної програми «Національний кешбек». Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку. Загалом у програмі взяли участь 3,6 мільйона українців, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки в «Дії».

«У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 мільярда гривень. Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні минулого року», — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

«Національний кешбек»

Програма «Національний кешбек» стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

З моменту запуску програми держава підтримала продаж українських товарів на суму близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн — від початку 2025 року. Відповідно, учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн «Національного кешбеку».

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.