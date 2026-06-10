Circle випустила «обгорнутий» біткоїн cirBTC в Ethereum, токен Sahara AI обвалився на 60%: що нового

Емітент USDC запустив «обгорнутий» біткоїн cirBTC у мережі Ethereum

Компанія Circle, відома як емітент стейблкоїна USDC, оголосила запуск cirBTC — власної версії «обгорнутого» біткоїна на базі блокчейну Ethereum. Новий цифровий актив розроблений насамперед як інструмент для інституційних інвесторів, що дозволяє розширити функціонал першої криптовалюти.

Емісія та викуп токенів cirBTC здійснюватимуться через платформу Circle Mint у пропорції 1:1 до базового активу. Усі біткоїни, що виступають забезпеченням, компанія Circle триматиме на ізольованих рахунках окремо від власного корпоративного капіталу. Безперервний моніторинг та перевірку наявності резервів забезпечуватиме технологія Proof of Reserve від оракула Chainlink.

Завдяки cirBTC великі капіталотримачі зможуть інтегруватися в екосистему децентралізованих фінансів (DeFi), зберігаючи позиції в біткоїні. Творці проєкту зазначають, що новинка є не просто черговим синтетичним токеном, а точкою доступу до корпоративної інфраструктури Circle для організацій, які займаються маркетмейкінгом та кредитуванням.

На старті токен функціонуватиме виключно в мережі Ethereum, проте згодом Circle планує розгорнути його підтримку у власному блокчейні першого рівня Arc.

Цим кроком Circle відкрито вступає в перегони за лідерство в сегменті токенізованого біткоїна, де їй доведеться конкурувати з cbBTC від біржі Coinbase та WBTC від компанії BitGo. До слова, раніше пов'язана з BitGo структура BiT Global намагалася оскаржити в суді делістинг WBTC з майданчика Coinbase, але згодом відкликала свої судові претензії.

Токен Sahara AI обвалився на 60% за годину: розробники заперечують злив, але аналітики мають питання

Криптоактив SAHARA продемонстрував стрімке падіння, втративши понад 60% своєї вартості всього за одну годину. Команда проєкту Sahara AI заявила, що вже моніторить ситуацію, проте запевняє, що жодних проблем із безпекою продуктів чи смартконтрактів токена не виявлено. Наразі триває внутрішнє розслідування причин такого стрибка ціни.

Щоб заспокоїти спільноту, представники Sahara AI зауважили, що ончейн-дані підтверджують недоторканність токенів команди та ранніх інвесторів — жоден із цих активів не був переміщений чи проданий.

Стрімкий рух 600 млн SAHARA, який помітили користувачі, розробники назвали плановим технічним кроком: кошти переказали на мостовий контракт Chainlink CCIP для забезпечення ліквідності нового кросчейн-мосту. Ба більше, для стабілізації роботи мосту команда планує додатково виділити ще 150 млн SAHARA.

Попри запевнення розробників, цей інцидент серйозно струснув ринок. За даними аналітичного сервісу CoinGlass, раптовий обвал курсу спровокував хвилю примусових ліквідацій на ринку криптоф'ючерсів на загальну суму $23 млн.

Водночас експерти з ончейн-аналізу Evening Trader Group мають інше бачення ситуації. Вони пов’язують падіння курсу саме з внутрішніми транзакціями проєкту. За їхніми спостереженнями, обвал ціни дивним чином збігся в часі з розблокуванням токенів для команди та перших інвесторів.

Аналітики наголошують, що безпосередньо перед панікою на ринку було зафіксовано пов'язаний із проєктом внутрішній переказ на 150 млн SAHARA, що й могло стати тригером для масового розпродажу з боку інших учасників ринку.

Розробники Zcash затвердили оновлення Ironwood для захисту від інфляційних уразливостей

Команда розробників конфіденційної криптовалюти Zcash погодила параметри майбутнього оновлення під назвою Ironwood. Головна мета апгрейду — запуск нового захищеного пулу та жорстке обмеження емісії ZEC після нещодавно виявленого багу в пулі Orchard. Про це повідомив провідний розробник проєкту Шон Боу.

Згідно з новими правилами, для попереднього пулу ліквідності введуть спеціальний маркер. Після активації Ironwood нові користувачі не зможуть взаємодіяти зі старою версією Orchard, хоча функція публікації логів із оновленнями для неї збережеться.

Криптогаманці автоматично перестануть приймати вхідні транзакції у старому Orchard і перенаправлятимуть усі активи на нові адреси в системі Ironwood. За словами Боу, це заблокує можливість несанкціонованого випуску зайвих монет і гарантуватиме, що в обігу не з'явиться більше ZEC, ніж передбачено алгоритмом.

Запуск Ironwood намічено на липень. У дослідницькій лабораторії Zcash Open Development Lab запевнили, що для звичайних власників монет перехід буде максимально комфортним: гаманці з підтримкою Orchard дозволять перевести кошти до нового безпечного пулу буквально в один клік. Крім того, фінальний код оновлення пройде серію незалежних аудитів безпеки.

Апгрейд Ironwood став реакцією на критичну вразливість в Orchard, виявлену наприкінці травня, яка теоретично дозволяла зловмисникам здійснювати безмежну фальшиву емісію ZEC (хоча в організації Shielded Labs зауважили, що реальних випадків експлуатації багу, найімовірніше, не було).

Нагадаємо, тоді проблему вирішували у два етапи: спочатку на початку червня за допомогою софтфорку транзакції в Orchard тимчасово заблокували, а згодом через хардфорк роботу пулу відновили в безпечному режимі.

Нагадаємо, анонімна криптовалюта Zcash (ZEC) зазнала стрімкого падіння, втративши понад половину своєї вартості за добу. У п'ятницю вранці, 5 червня, ціна активу у моменті опустилася до $272, хоча ще 4 червня була на рівні $602.

На момент написання новини ціна ZEC становить $435, за добу монета втратила 6,7%.

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Японський SBI Shinsei Bank нараховуватиме клієнтам бонуси у криптовалюті за депозити

Японська фінансова установа SBI Shinsei Bank, яка входить до структури SBI Group, готується до запуску унікального сервісу для своїх вкладників. Починаючи з осені 2026 року, клієнти банку зможуть отримувати додаткову винагороду в цифрових активах, повідомляє місцеве видання Nikkei.

У межах цієї програми вкладникам, окрім стандартних відсотків у фіатній валюті, видаватимуть спеціальні цифрові ваучери. Їхній розмір дорівнюватиме сумі, еквівалентній 20% від нарахованого депозитного доходу. Журналісти зазначають, що впровадження такої механіки на постійній основі є рідкісним прецедентом для традиційного банківського сектору.

Отримані ваучери користувачі зможуть конвертувати в біткоїн, Ethereum або XRP за ринковим курсом на момент обміну. Головна умова для участі в програмі — наявність рахунку в SBI VC Trade (криптопідрозділі материнської групи SBI Holdings). Таким чином група розраховує залучити нову авдиторію до свого криптобізнесу та популяризувати використання цифрових активів серед консервативних вкладників.

За інформацією CoinPost, повноцінному релізу передуватиме тримісячний пілотний проєкт, який стартує вже сьогодні, 10 червня 2026 року. До тестування допускаються власники звичайних рахунків, а також строкових вкладів терміном від 3 місяців до 5 років.

Наприклад:

За депозит у 300 000 єн ($1 870) банк виплатить бонусний ваучер на суму близько 500 єн ($3).

Для великих вкладів від 30 млн єн ($187 000) номінал ваучера становитиме орієнтовно 20 000 єн ($124).

Остаточні комерційні параметри та ліміти постійної послуги SBI Shinsei Bank затвердить уже після аналізу результатів цього літнього пілоту.