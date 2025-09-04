Долар подешевшав на 3 копійки: НБУ встановив курси валют на п'ятницю

Національний банк України встановив на 5 вересня офіційний курс гривні на рівні 41,34 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

Офіційні курси гривні щодо інших валют

Офіційний курс на 5 вересня встановлено на такому рівні: 41,34 грн за 1 долар, що на 3 копійки менше ніж у четвер.

Офіційний курс євро становитиме 48,13 грн за 1 євро. Це на 7 копійок менше ніж у четвер.

