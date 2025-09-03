Курс валют на четвер: НБУ несуттєво послабив гривню

НБУ визначив нові курси гривні до іноземних валют на четвер 4 вересня. Згідно з інформацією на сайті регулятора, долар та євро трохи подорожчали.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,3719грн. Це на 1 копійку більше, ніж у середу (41,3631).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,2024, що на 3 копійки більше, ніж у середу (48,1756).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,3354 (у середу курс був 11,2983).

