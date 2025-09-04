З 12 жовтня 2025 року для громадян, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюються правила перетину кордону. ЄС запускає нову автоматизовану базу даних — Систему в'їзду/виїзду (EES), яка замінить традиційні штампи в паспорті цифровою реєстрацією. Про це повідомило посольство України у Польщі.
4 вересня 2025, 12:01
ЄС вводить нові правила перетину кордону
Що зміниться для мандрівників
Нова система стосується короткострокових поїздок тривалістю до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Вона фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС.
Під час проходження контролю EES збиратиме такі біометричні дані:
- фото обличчя;
- відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
- дані закордонного паспорта;
- дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.
Як це працюватиме на практиці:
- Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
- Залізничні подорожі - процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.
Відмова надати біометричні дані буде законною підставою для відмови у в'їзді.
Мета нововведення
Запровадження системи EES має на меті підвищити безпеку в країнах Шенгенської зони, а також ефективніше контролювати дотримання правил перебування та запобігати використанню підроблених документів.
