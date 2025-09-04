Multi від Мінфін
4 вересня 2025, 12:01

ЄС вводить нові правила перетину кордону

З 12 жовтня 2025 року для громадян, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюються правила перетину кордону. ЄС запускає нову автоматизовану базу даних — Систему в'їзду/виїзду (EES), яка замінить традиційні штампи в паспорті цифровою реєстрацією. Про це повідомило посольство України у Польщі.

З 12 жовтня 2025 року для громадян, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюються правила перетину кордону.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться для мандрівників

Нова система стосується короткострокових поїздок тривалістю до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Вона фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС.

Під час проходження контролю EES збиратиме такі біометричні дані:

  • фото обличчя;
  • відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
  • дані закордонного паспорта;
  • дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.

Як це працюватиме на практиці:

  • Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
  • Залізничні подорожі - процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.

Відмова надати біометричні дані буде законною підставою для відмови у в'їзді.

Мета нововведення

Запровадження системи EES має на меті підвищити безпеку в країнах Шенгенської зони, а також ефективніше контролювати дотримання правил перебування та запобігати використанню підроблених документів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+29
3212242
3212242
4 вересня 2025, 12:52
#
Можна написати хайповіше — «ЄС вводить нові правила перетину кордону — українці мають виходити з транспорту для проходження біометрії.»)
+
0
Karin77
Karin77
4 вересня 2025, 14:01
#
Весь поїзд з дітьми,пенсами буде виходити вночі з вагонів,фотографуватися,стояти в черзі,а потом знов сідати в потяг)))
+
0
Klimo
Klimo
4 вересня 2025, 15:45
#
Да Интересно как в Хелме будут делать. Пшемишел к пимеру не проблема.
А так на авто привет пробки++
+
+15
Три літри
Три літри
4 вересня 2025, 15:40
#
Та введіть вже нарешті. **** ціми вводимо-неввводимо
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
