ЄС вводить нові правила перетину кордону

З 12 жовтня 2025 року для громадян, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюються правила перетину кордону. ЄС запускає нову автоматизовану базу даних — Систему в'їзду/виїзду (EES), яка замінить традиційні штампи в паспорті цифровою реєстрацією. Про це повідомило посольство України у Польщі.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться для мандрівників

Нова система стосується короткострокових поїздок тривалістю до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Вона фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС.

Під час проходження контролю EES збиратиме такі біометричні дані:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.

Як це працюватиме на практиці:

Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.

Залізничні подорожі - процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.

Відмова надати біометричні дані буде законною підставою для відмови у в'їзді.

Мета нововведення

Запровадження системи EES має на меті підвищити безпеку в країнах Шенгенської зони, а також ефективніше контролювати дотримання правил перебування та запобігати використанню підроблених документів.