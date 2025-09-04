У серпні 2025 року автомобілі з традиційними двигунами зайняли лише 49% українського ринку нових легковиків. За даними «Укравтопрому», ця частка суттєво зменшилася, адже рік тому вона становила майже 63%.
4 вересня 2025, 9:03
Моторні вподобання українців у серпні: електромобілі витісняють бензинові авто
Які двигуни обирають українці
- Бензинові авто залишаються найпопулярнішими, але їхня частка впала до 32,3% (у серпні 2024 року — 40,8%).
- Електромобілі показали стрімке зростання, їхня частка майже подвоїлася — з 14,3% до 27,9%.
- Гібридні авто незначно збільшили свою частку — до 23,4% (було 22,4%).
- Дизельні авто втратили популярність, їхній показник знизився з 22,1% до 16,2%.
- Автомобілі з ГБО (газобалонним обладнанням), як і торік, становили менше ніж 1% продажів.
Лідери продажів за типами двигунів
- Бензинові авто: Hyundai Tucson
- Електро: BYD Song Plus
- Гібриди: Toyota RAV-4
- Дизельні: Renault Duster
- Авто з ГБО: Hyundai Tucson
