Український ринок нових легкових автомобілів у серпні 2025 року продемонстрував найвищий результат за останні 11 місяців. За даними Укравтопрому, українці придбали близько 6,8 тисячі нових авто.
Авторинок України оновив 11-місячний максимум: 6,8 тисячі нових авто за серпень
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хоча цей показник на 16% менший, ніж у серпні минулого року, таке порівняння є некоректним. У 2024 році попит був ажіотажним через очікуване введення додаткового податку. Натомість порівняно з липнем 2025 року, продажі зросли на 5%.
Лідером продажів продовжує залишатися японська марка Toyota, а слідом за нею йде китайський бренд BYD.
Найпопулярніші марки
Топ-10 найпопулярніших марок у серпні:
- Toyota — 999 од.
- BYD — 860 од.
- Renault — 529 од.
- Volkswagen — 527 од.
- Skoda — 407 од.
- Hyundai — 393 од.
- BMW — 337 од.
- Honda — 328 од.
- Suzuki — 231 од.
- Audi — 225 од.
Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Renault Duster з результатом 486 проданих одиниць.
Загалом, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 46 тисяч нових авто, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Коментарі