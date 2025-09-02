Авторинок України оновив 11-місячний максимум: 6,8 тисячі нових авто за серпень

Український ринок нових легкових автомобілів у серпні 2025 року продемонстрував найвищий результат за останні 11 місяців. За даними Укравтопрому, українці придбали близько 6,8 тисячі нових авто.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хоча цей показник на 16% менший, ніж у серпні минулого року, таке порівняння є некоректним. У 2024 році попит був ажіотажним через очікуване введення додаткового податку. Натомість порівняно з липнем 2025 року, продажі зросли на 5%.

Лідером продажів продовжує залишатися японська марка Toyota, а слідом за нею йде китайський бренд BYD.

Найпопулярніші марки

Топ-10 найпопулярніших марок у серпні:

Toyota — 999 од. BYD — 860 од. Renault — 529 од. Volkswagen — 527 од. Skoda — 407 од. Hyundai — 393 од. BMW — 337 од. Honda — 328 од. Suzuki — 231 од. Audi — 225 од.

Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Renault Duster з результатом 486 проданих одиниць.

Загалом, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 46 тисяч нових авто, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями