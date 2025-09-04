НБУ вивчає можливість переходу на євро, але поки що основною валютою залишається долар

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2025, 8:34

НБУ вивчає можливість переходу на євро, але поки що основною валютою залишається долар

Національний банк України активно вивчає питання переходу на євро як основну курсоутворюючу валюту, але наразі продовжує фокусуватися на доларі США. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Національний банк України активно вивчає питання переходу на євро як основну курсоутворюючу валюту, але наразі продовжує фокусуватися на доларі США.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, хоча історично курс «гривня-долар» завжди був пріоритетним, економічні та фінансові зв'язки України з Європейським Союзом значно посилилися після повномасштабного вторгнення.

Більшість імпорту та міжнародної допомоги надходить саме з країн ЄС і в євро, що призводить до структурних змін і в міжнародних резервах України.

Чому євро стає важливішим?

  • Євроінтеграція. У контексті євроінтеграції Україна поступово переводить свої зовнішні економічні показники на євро.
  • Торгівля. Більша частина імпорту тепер надходить із Європи.
  • Фінансова допомога. Міжнародна допомога, особливо протягом останніх років, надходить в євро, що збільшує частку цієї валюти в резервах НБУ.

Ніколайчук зазначив, що НБУ вже робить перші кроки у цьому напрямку, зокрема, публікуючи дані про платіжний баланс та міжнародні резерви не лише в доларах, а й в євро та гривні.

Незважаючи на ці зміни, офіційного плану щодо швидкої заміни долара на євро поки немає.

«Курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар», — підсумував представник Нацбанку.

Він також звернув увагу, що послаблення долара на міжнародному ринку цього року частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів.

Водночас як зазначив Ніколайчук, істотного впливу на торговельний баланс від змін валютних курсів не очікується.

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року частка доларових активів у резервах скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% - два місяці тому та 89,9% - рік тому. Одночасно частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% - на початку червня цього року та 2,5% - рік тому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Я. ..
Я. ..
4 вересня 2025, 8:43
#
«За його словами, хоча історично курс „гривня-долар“ завжди був пріоритетним, економічні та фінансові зв’язки України з Європейським Союзом значно посилилися після повномасштабного вторгнення.»

Яка країна кривих дзеркал, а чому до повномасштабного вторгнення основою не було євро, ми хіба в Євросоюз не збиралися? І ми на одному континенті з ЄС якби)

І нам же розповідали казку про те, як «нічого не зміниться» особливо при переході з долара на євро, то чим обумовлена така затримка переходу?) на це питання вони чомусь не відповідають, а лише наливають води)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами