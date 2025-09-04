НБУ вивчає можливість переходу на євро, але поки що основною валютою залишається долар

Національний банк України активно вивчає питання переходу на євро як основну курсоутворюючу валюту, але наразі продовжує фокусуватися на доларі США. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, хоча історично курс «гривня-долар» завжди був пріоритетним, економічні та фінансові зв'язки України з Європейським Союзом значно посилилися після повномасштабного вторгнення.

Більшість імпорту та міжнародної допомоги надходить саме з країн ЄС і в євро, що призводить до структурних змін і в міжнародних резервах України.

Чому євро стає важливішим?

Євроінтеграція. У контексті євроінтеграції Україна поступово переводить свої зовнішні економічні показники на євро.

Торгівля. Більша частина імпорту тепер надходить із Європи.

Фінансова допомога. Міжнародна допомога, особливо протягом останніх років, надходить в євро, що збільшує частку цієї валюти в резервах НБУ.

Ніколайчук зазначив, що НБУ вже робить перші кроки у цьому напрямку, зокрема, публікуючи дані про платіжний баланс та міжнародні резерви не лише в доларах, а й в євро та гривні.

Незважаючи на ці зміни, офіційного плану щодо швидкої заміни долара на євро поки немає.

«Курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар», — підсумував представник Нацбанку.

Він також звернув увагу, що послаблення долара на міжнародному ринку цього року частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів.

Водночас як зазначив Ніколайчук, істотного впливу на торговельний баланс від змін валютних курсів не очікується.

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року частка доларових активів у резервах скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% - два місяці тому та 89,9% - рік тому. Одночасно частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% - на початку червня цього року та 2,5% - рік тому.