Долар падає після публікації слабких даних з ринку праці США

Долар продовжив падіння у парах з євро , єною та швейцарським франком. Причиною стали нові економічні дані, що вказали на ослаблення попиту на робочу силу в США, що, своєю чергою, зміцнило очікування ринку щодо майбутнього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з даними Міністерства праці США, кількість відкритих вакансій (індикатор попиту на ринку праці) у липні впала більше, ніж очікувалося, — до 7,181 мільйона (прогноз — 7,378 мільйона).

Після публікації цих даних долар миттєво втратив свої ранкові позиції:

Індекс долара (DXY), що вимірює його вартість до кошика основних валют, впав на 0,34% до 98,06.

Євро зріс на 0,34% до $1,1677.

Японська єна та швейцарський франк також зміцнилися, а долар до них ослаб на 0,15% та 0,16% відповідно.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту