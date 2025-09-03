Фінський стартап IQM залучив $320 млн на розробку квантових комп'ютерів, оцінка перевищила $1 млрд

Фінський стартап у галузі квантових обчислень IQM залучив €275 мільйонів ($320 млн) у новому раунді венчурного фінансування. Інвестори роблять ставку на те, що ця експериментальна технологія зможе вирішувати реальні світові проблеми. Новий раунд підняв оцінку вартості компанії вище $1 мільярда, пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі фінансування та плани компанії

Раунд фінансування серії B очолив американський інвестор Ten Eleven Ventures. Залучені кошти IQM планує спрямувати на розширення своєї присутності у США, масштабування інфраструктури дата-центрів та складальних ліній по всьому світу.

Крім того, компанія інвестуватиме у власні потужності з виробництва чипів у Фінляндії та фінансуватиме дослідження у сфері квантових обчислень, стійких до помилок, що має на меті зробити машини більш надійними.

Контекст ринку

IQM, заснована у 2018 році, створює надпровідникові квантові комп'ютери та пропонує хмарний доступ до своєї технології. Компанія є одним із кількох квантових стартапів, які активно залучають фінансування останніми місяцями, оскільки технологія наближається до реального застосування.

Серед інших великих угод на ринку — залучення британською Quantinuum понад $594 млн та €100 млн французьким стартапом Alice & Bob.

Хоча квантові комп'ютери все ще переважно використовуються в дослідницьких цілях, вони мають потенціал вирішувати складні завдання, недоступні для класичних суперкомп'ютерів, у таких сферах, як кібербезпека, фінанси та наука.