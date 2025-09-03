Приватбанк показав портрет типового українського власника електрокара, який бере авто у кредит

У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку. На основі своєї статистики кредитування, Приватбанк склав портрет типового власника електромобіля. Про це повідомляє пресслужба банку.

Як розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування Приватбанку, сьогодні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит — це електротранспорт.

Серед найпопулярніших електромобілів, які українці купують у кредит, — BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.

Портрет українського власника електрокара

Чоловіки-підприємці. 60% покупців — одружені чоловіки. Крім того, 52% з них є підприємцями, тоді як наймані працівники частіше обирають бензинові авто (62%).

Вік. Майже половина (43%) власників нових авто в кредит — це люди у віці від 36 до 45 років.

Термін кредиту. Найпопулярнішим є кредит на 5 років, що дозволяє мінімізувати щомісячний платіж.

«Наразі кожне восьме нове авто на звичайному паливі та кожна дев’ята електроавтівка в Україні купується в кредит від Приватбанку», — йдеться у повідомленні.