У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку. На основі своєї статистики кредитування, Приватбанк склав портрет типового власника електромобіля. Про це повідомляє пресслужба банку.
3 вересня 2025, 18:05
Приватбанк показав портрет типового українського власника електрокара, який бере авто у кредит
Як розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування Приватбанку, сьогодні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит — це електротранспорт.
Серед найпопулярніших електромобілів, які українці купують у кредит, — BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.
Портрет українського власника електрокара
- Чоловіки-підприємці. 60% покупців — одружені чоловіки. Крім того, 52% з них є підприємцями, тоді як наймані працівники частіше обирають бензинові авто (62%).
- Вік. Майже половина (43%) власників нових авто в кредит — це люди у віці від 36 до 45 років.
- Термін кредиту. Найпопулярнішим є кредит на 5 років, що дозволяє мінімізувати щомісячний платіж.
«Наразі кожне восьме нове авто на звичайному паливі та кожна дев’ята електроавтівка в Україні купується в кредит від Приватбанку», — йдеться у повідомленні.
