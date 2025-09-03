У monoмаркеті виник конфлікт з дистриб'юторами електроніки через 10% знижку

Частина дистрибʼюторів електроніки обурилася новими правилами у monoмаркеті й вимагає прибрати техніку своїх брендів з маркетплейсу. Про це повідомляє Telegram-канал «Стартапенко: IT, технології».

Зазначається, що у monoмаркеті стартувала промо-кампанія, що передбачає надання клієнтам 10% знижки. Проте це не узгодили з деякими дистрибʼюторами електроніки.

Також у новину додали скріншот листа, в якому представник фірми ASUS просить прибрати ноутбуки компанії з акційних пропозицій, оскільки це є грубим порушенням правил компанії та призводить до демпінгу на ринку.

Що кажуть у monobank

«Мінфін» звернувся за коментарем до monobank, але там не захотіли коментувати ситуацію.

Нагадаємо

У жовтні 2024 року компанія mono запустила власний маркетплейс у застосунку monobank, де можна придбати гаджети, електроніку, комп’ютерну техніку та інше.