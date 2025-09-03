YouTube почав блокувати користувачів сімейних планів, які не живуть разом

Відеохостинг YouTube посилив боротьбу з користувачами, які спільно використовують сімейну підписку Premium, але не проживають за однією адресою. Компанія почала надсилати попередження про те, що їхня преміум-підписка буде призупинена. Раніше це правило існувало, але фактично не контролювалося, пише видання Аndroid Police.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Як повідомляють користувачі та профільні видання, YouTube почав надсилати листи з попередженням про те, що акаунт не відповідає вимогам сімейного плану, оскільки його власник не знаходиться в тому ж домі, що й адміністратор групи.

«Ваша сімейна підписка на YouTube Premium вимагає, щоб усі учасники проживали в одному домі з адміністратором сім'ї. Схоже, ви не перебуваєте в одному домі з вашим адміністратором, і ваша підписка буде призупинена через 14 днів», — йдеться у листі.

Після закінчення цього терміну користувач залишиться у сімейній групі, але втратить усі переваги Premium і буде бачити рекламу.

Як працює перевірка

Згідно з правилами YouTube, сервіс кожні 30 днів проводить «електронну перевірку», щоб переконатися, що всі учасники сімейного плану проживають за однією адресою. Раніше невиконання цієї вимоги не мало наслідків, але тепер ситуація змінилася.

Користувачі, які отримали таке попередження, можуть звернутися до служби підтримки Google, щоб «підтвердити свою відповідність та зберегти доступ». Наразі повідомлення про блокування є поодинокими, що може свідчити про поступове розгортання нової політики.

Сімейний план YouTube Premium вартістю 149 грн на місяць дозволяє додавати до п'яти учасників.