YouTube почав блокувати користувачів сімейних планів, які не живуть разом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2025, 15:13

YouTube почав блокувати користувачів сімейних планів, які не живуть разом

Відеохостинг YouTube посилив боротьбу з користувачами, які спільно використовують сімейну підписку Premium, але не проживають за однією адресою. Компанія почала надсилати попередження про те, що їхня преміум-підписка буде призупинена. Раніше це правило існувало, але фактично не контролювалося, пише видання Аndroid Police.

Відеохостинг YouTube посилив боротьбу з користувачами, які спільно використовують сімейну підписку Premium, але не проживають за однією адресою.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Як повідомляють користувачі та профільні видання, YouTube почав надсилати листи з попередженням про те, що акаунт не відповідає вимогам сімейного плану, оскільки його власник не знаходиться в тому ж домі, що й адміністратор групи.

«Ваша сімейна підписка на YouTube Premium вимагає, щоб усі учасники проживали в одному домі з адміністратором сім'ї. Схоже, ви не перебуваєте в одному домі з вашим адміністратором, і ваша підписка буде призупинена через 14 днів», — йдеться у листі.

Після закінчення цього терміну користувач залишиться у сімейній групі, але втратить усі переваги Premium і буде бачити рекламу.

Як працює перевірка

Згідно з правилами YouTube, сервіс кожні 30 днів проводить «електронну перевірку», щоб переконатися, що всі учасники сімейного плану проживають за однією адресою. Раніше невиконання цієї вимоги не мало наслідків, але тепер ситуація змінилася.

Користувачі, які отримали таке попередження, можуть звернутися до служби підтримки Google, щоб «підтвердити свою відповідність та зберегти доступ». Наразі повідомлення про блокування є поодинокими, що може свідчити про поступове розгортання нової політики.

Сімейний план YouTube Premium вартістю 149 грн на місяць дозволяє додавати до п'яти учасників.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
3 вересня 2025, 16:10
#
Скоро YouTube загнеться

єдина підписка, яка їм приносила гроші, стане не актуальною
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 3212242 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами