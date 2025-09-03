У серпні ОВДП принесли держбюджету 43,6 мільярда гривень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2025, 13:55

У серпні ОВДП принесли держбюджету 43,6 мільярда гривень

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних.

Станом на 1 вересня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,87 трлн грн.

Найбільші власники ОВДП

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

Частки інших інвесторів:

  • юридичні особи — 9,5%;
  • фізичні особи — 5,4%;
  • нерезиденти — 1%;
  • страхові компанії — 1%;
  • територіальні громади — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн

З початку 2025 року Мінфін випустив ОВДП на загальну суму близько 355,9 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,8 трлн грн в еквіваленті.

Як придбати облігації

Військові облігації можна придбати через застосунок «Дія» або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

Купівля через «Дію»:

  • У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
  • Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій).
  • Виберіть банк або брокера.
  • Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка.
  • Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами