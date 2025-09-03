У серпні ОВДП принесли держбюджету 43,6 мільярда гривень

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних.

Станом на 1 вересня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,87 трлн грн.

Найбільші власники ОВДП

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

комерційні банки — 47,3%;

Національний банк України — 35,7%.

Частки інших інвесторів:

юридичні особи — 9,5%;

фізичні особи — 5,4%;

нерезиденти — 1%;

страхові компанії — 1%;

територіальні громади — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн

З початку 2025 року Мінфін випустив ОВДП на загальну суму близько 355,9 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,8 трлн грн в еквіваленті.

Як придбати облігації

Військові облігації можна придбати через застосунок «Дія» або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

Купівля через «Дію»: