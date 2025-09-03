Обсяг торгів на криптобіржах у серпні перевищив $1,8 трлн, досягнувши максимуму з січня

У серпні 2025 року щомісячний обсяг спотових торгів на криптовалютних біржах досяг $1,86 трлн, що є найвищим показником з січня поточного року. Зростання активності пов'язують, зокрема, зі зміщенням інтересу інвесторів у бік Ethereum . Про це свідчать дані аналітичної платформи The Block.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка ринку

Згідно з даними, обсяг спотових торгів у серпні зріс на 5% порівняно з липневими $1,77 трлн.

Binance зберіг найбільшу частку ринку, а його обсяг торгів зріс до $737,1 млрд (проти $706,1 млрд у липні).

Bybit посів друге місце з обсягом $126,5 млрд, трохи випередивши Bitget ($126,1 млрд).

Децентралізовані біржі (DEX) також продемонстрували зростання: їхній обсяг торгів у серпні зріс до $368,8 млрд, що також є найвищим рівнем з січня. Лідерами тут залишаються Uniswap ($143 млрд) та PancakeSwap ($58,7 млрд).

Перетікання капіталу в Ethereum

Зростання загальної торгової активності збіглося зі значним інтересом до Ethereum з боку інституційних інвесторів. За даними SoSoValue, у серпні спотові Ethereum-ETF залучили $3,87 мільярда нових інвестицій.

Для порівняння, з аналогічних фондів на базі біткоїна за той самий період, навпаки, спостерігався відтік капіталу в розмірі $751,1 мільйона.

Що таке спотовий ринок і чим він відрізняється від ф'ючерсного?

У фінансах, і в криптовалютах зокрема, існують два основні типи ринків:

Спотовий ринок (Spot Market): Це ринок, де активи (акції, валюта, криптовалюта) купуються та продаються з негайною поставкою. Коли ви купуєте біткоїн на спотовому ринку, ви стаєте його реальним власником одразу після завершення угоди. Обсяг спотових торгів, про який ідеться у статті, є головним індикатором реальної ринкової активності та попиту на самі криптоактиви.

Ф'ючерсний (деривативний) ринок: Це ринок, де торгують не самими активами, а контрактами на їхню купівлю чи продаж у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Цей ринок переважно використовується для спекуляцій та хеджування ризиків. Його обсяги зазвичай у рази перевищують спотові, але він не завжди відображає попит на реальний актив.

Чому це важливо

Зростання обсягів спотових торгів, на відміну від ф'ючерсних, є важливим сигналом оздоровлення ринку. Це свідчить про те, що на ринок приходить реальний капітал, спрямований на купівлю та володіння самими криптоактивами, а не лише на короткострокові спекуляції.

Дані за серпень чітко ілюструють ключову тенденцію: інституційний капітал активно перетікає з біткоїна в Ethereum. Якщо біткоїн-ETF переживають період фіксації прибутку та відтоку коштів, то Ethereum-ETF, навпаки, переживають справжній бум.

Це підтверджує, що великі інвестори дедалі більше розглядають Ethereum як самостійний та фундаментально привабливий актив, а не просто як «другу скрипку» після біткоїна. Його роль як базової інфраструктури для стейблкоїнів, DeFi та Web3-застосунків стає головним драйвером для довгострокових інвестицій, що й відображається у зростанні торгової активності.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua