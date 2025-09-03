Обсяг торгів на криптобіржах у серпні перевищив $1,8 трлн, досягнувши максимуму з січня

Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
3 вересня 2025, 12:57

Обсяг торгів на криптобіржах у серпні перевищив $1,8 трлн, досягнувши максимуму з січня

У серпні 2025 року щомісячний обсяг спотових торгів на криптовалютних біржах досяг $1,86 трлн, що є найвищим показником з січня поточного року. Зростання активності пов'язують, зокрема, зі зміщенням інтересу інвесторів у бік Ethereum. Про це свідчать дані аналітичної платформи The Block.

У серпні 2025 року щомісячний обсяг спотових торгів на криптовалютних біржах досяг $1,86 трлн, що є найвищим показником з січня поточного року.

Динаміка ринку

Згідно з даними, обсяг спотових торгів у серпні зріс на 5% порівняно з липневими $1,77 трлн.

  • Binance зберіг найбільшу частку ринку, а його обсяг торгів зріс до $737,1 млрд (проти $706,1 млрд у липні).
  • Bybit посів друге місце з обсягом $126,5 млрд, трохи випередивши Bitget ($126,1 млрд).
  • Децентралізовані біржі (DEX) також продемонстрували зростання: їхній обсяг торгів у серпні зріс до $368,8 млрд, що також є найвищим рівнем з січня. Лідерами тут залишаються Uniswap ($143 млрд) та PancakeSwap ($58,7 млрд).

Перетікання капіталу в Ethereum

Зростання загальної торгової активності збіглося зі значним інтересом до Ethereum з боку інституційних інвесторів. За даними SoSoValue, у серпні спотові Ethereum-ETF залучили $3,87 мільярда нових інвестицій.

Для порівняння, з аналогічних фондів на базі біткоїна за той самий період, навпаки, спостерігався відтік капіталу в розмірі $751,1 мільйона.

Що таке спотовий ринок і чим він відрізняється від ф'ючерсного?

У фінансах, і в криптовалютах зокрема, існують два основні типи ринків:

  • Спотовий ринок (Spot Market): Це ринок, де активи (акції, валюта, криптовалюта) купуються та продаються з негайною поставкою. Коли ви купуєте біткоїн на спотовому ринку, ви стаєте його реальним власником одразу після завершення угоди. Обсяг спотових торгів, про який ідеться у статті, є головним індикатором реальної ринкової активності та попиту на самі криптоактиви.
  • Ф'ючерсний (деривативний) ринок: Це ринок, де торгують не самими активами, а контрактами на їхню купівлю чи продаж у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Цей ринок переважно використовується для спекуляцій та хеджування ризиків. Його обсяги зазвичай у рази перевищують спотові, але він не завжди відображає попит на реальний актив.

Чому це важливо

Зростання обсягів спотових торгів, на відміну від ф'ючерсних, є важливим сигналом оздоровлення ринку. Це свідчить про те, що на ринок приходить реальний капітал, спрямований на купівлю та володіння самими криптоактивами, а не лише на короткострокові спекуляції.

Дані за серпень чітко ілюструють ключову тенденцію: інституційний капітал активно перетікає з біткоїна в Ethereum. Якщо біткоїн-ETF переживають період фіксації прибутку та відтоку коштів, то Ethereum-ETF, навпаки, переживають справжній бум.

Це підтверджує, що великі інвестори дедалі більше розглядають Ethereum як самостійний та фундаментально привабливий актив, а не просто як «другу скрипку» після біткоїна. Його роль як базової інфраструктури для стейблкоїнів, DeFi та Web3-застосунків стає головним драйвером для довгострокових інвестицій, що й відображається у зростанні торгової активності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
