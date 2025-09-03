Центробанк росії спрогнозував обвал економіки на 5-6% у разі нових санкцій та падіння цін на нафту

Центральний банк росії у своєму головному трирічному прогнозі представив «ризиковий» сценарій, який передбачає падіння ВВП на 5−6% протягом двох років у разі посилення міжнародних санкцій та обвалу цін на нафту до $35 за барель. Хоча регулятор називає ймовірність такого сценарію низькою, він визнає, що вона «могла трохи зрости порівняно з минулим роком». Про це пише The Moscow Times.

Умови кризового сценарію

Кризовий сценарій, який центробанк розробляє щороку, передбачає поєднання кількох вкрай несприятливих зовнішніх умов:

Світова фінансова криза, співставна з кризою 2008 року, спровокована ескалацією торговельних війн.

Посилення санкцій проти росії, що призведе до збільшення дисконту на російську нафту та скорочення її експорту й видобутку.

Падіння ціни на нафту Urals до $35 за барель у 2026 році, $30 у 2027-му та $35 у 2028-му.

Наслідки для економіки

За такого сценарію російську економіку чекає глибока рецесія. ВВП буде падати протягом двох років: на 2,5−3,5% у 2026-му та ще на 2−3% у 2027-му. Інфляція прискориться до 10−12%, а центробанк буде змушений підняти ключову ставку до 18−20% для боротьби з нею.

Це завдасть сильного удару по населенню: кредитування практично зупиниться, а споживання в другий рік кризи обвалиться на 6−7%.