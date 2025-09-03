У серпні 2025 року 10 найпопулярніших моделей сформували 30% українського ринку нових легкових автомобілів. За даними асоціації Укравтопром, весь рейтинг-бестселерів складається винятково з кросоверів.
3 вересня 2025, 10:03
Рейтинг бестселерів серпня: які нові авто обирали українці
Зазначається, що лідерство в серпні впевнено утримав Renault Duster.
Топ-10 найпопулярніших нових автомобілів місяця:
- Renault Duster — 486 одиниць;
- BYD Song Plus — 361 одиниця;
- Toyota RAV-4 — 299 одиниць;
- Hyundai Tucson — 251 одиниця;
- Volkswagen ID.Unyx — 206 одиниць;
- Honda eNS1 — 202 одиниці;
- Toyota Land Cruiser Prado — 175 одиниць;
- BYD Sea Lion 07 — 155 одиниць;
- Toyota Yaris Cross — 148 одиниць;
- Volkswagen Touareg — 143 одиниці.
