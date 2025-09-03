Куди йдуть гроші держбюджету: звіт за 8 місяців 2025 року

За оперативними даними, за січень-серпень 2025 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,5 трлн грн, що значно перевищує власні доходи, які за цей період сягнули 1,45 трлн грн. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у своєму дописі у Facebook, деталізуючи, на що спрямовувалися бюджетні кошти.

Основні статті видатків

Найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона — 62,8% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 1,6 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами (доходи + ОВДП).

На що ще спрямовувалась видаткова частина бюджету в перші 8 місяців року:

255,9 млрд грн — соціальний захист і підтримка ветеранів, зокрема, трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій (154,7 млрд грн), підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини (43,2 млрд грн), виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг (27 млрд грн), та інше. В цю суму не враховані видатки на публічні інвестиційні проєкти (ПІПи).

233,3 млрд грн — обслуговування державного боргу,

110,2 млрд грн — програма медичних гарантій,

68,2 млрд грн — зарплата вчителів в школах (освітня субвенція),

25,1 млрд грн — підтримка бізнесу,

24,7 млрд грн — реалізація публічних інвестиційних проектів (ПІПів), зокрема, у сфері освіти (9,2 млрд грн).

«Тут варто прокоментувати значні видатки на обслуговування держборгу. В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій», — зазначила Підласа.