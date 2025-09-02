Multi від Мінфін
2 вересня 2025, 19:17

Хедж-фонд Elliott купив акції PepsiCo на $4 млрд, ставши найбільшим інвестором

Інвестиційна компанія-активіст Elliott Investment Management придбала частку в PepsiCo на суму близько $4 мільярдів і тепер вимагає від гіганта з виробництва напоїв та снеків провести суттєві зміни для підвищення вартості його акцій. На думку Elliott, запропоновані кроки можуть збільшити вартість компанії більш ніж на 50%. Про це пише WSJ.

Інвестиційна компанія-активіст Elliott Investment Management придбала частку в PepsiCo на суму близько $4 мільярдів і тепер вимагає від гіганта з виробництва напоїв та снеків провести суттєві зміни для підвищення вартості його акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проблеми гіганта: падіння продажів та акцій

Цей крок став реакцією на тривалі проблеми в PepsiCo. Компанія втрачає частку ринку, а її флагманський напій Pepsi-Cola опустився на четверте місце за обсягами продажів у США, поступившись не лише Coca-Cola, а й Dr Pepper та Sprite. Харчовий бізнес, який раніше був рушієм зростання, також демонструє уповільнення.

В результаті ринкова вартість PepsiCo впала приблизно на 25% з піку в $270 мільярдів у травні 2023 року, до приблизно $200 мільярдів.

Що вимагає Elliott

У своєму листі до ради директорів PepsiCo, Elliott висунув три ключові пропозиції:

  • Продати власні заводи з розливу напоїв місцевим та незалежним партнерам. Зазначається, що конкурент Coca-Cola успішно здійснив таку ініціативу у 2017 році, що позитивно вплинуло на її капіталізацію.
  • Провести ревізію асортименту напоїв та продуктів харчування та відмовитися від брендів, що погано продаються.
  • Надати інвесторам більш конкретний та зрозумілий план щодо покращення фінансових результатів.

Реакція PepsiCo та ринку

На тлі новини про появу нового активного інвестора акції PepsiCo на передринкових торгах зросли приблизно на 5%.

У самій компанії заявили, що розглянуть пропозиції Elliott та цінують діалог з акціонерами, однак залишаються впевненими у своїй поточній стратегії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
