Відсьогодні запрацювала програма «Пакунок школяра»

Держава запустила Пакунок школяра. Відтепер можна оформити послугу в Дії та отримати 5000 гривень допомоги. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

Як подати заяву

Після того як дитину зарахують до першого класу української школи, далі все легко.

Можна дочекатись пуш-сповіщення від Дії і перейти за ним для оформлення 5000 гривень або самостійно подати заяву через застосунок у кілька кроків:

Оновіть Дію та увійдіть — Допомога від держави — Пакунок школяра

Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву

Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці

Підпишіть заяву Дія.Підписом

Надішліть — і готово.

Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку.

Діє 180 днів

За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.