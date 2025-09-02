Зеленський підписав закон про податкові зміни для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо встановлення квартальної форми єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ для ФОПів. Про це повідомляє Укрінформ.

Документ повертає квартальний звітний період для подання єдиної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Також передбачено, що ФОПи та незалежні професіонали зможуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо роботодавець вже сплачує за них мінімальний страховий внесок. Це стосується й випадків отримання соціальної допомоги матерям до досягнення дитиною трирічного віку (на сьогодні таке звільнення надавалося, якщо самозайнята особа мала основне місце роботи як найманий працівник).

Крім того, новий закон дозволяє учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни включати витрати на оренду житла до податкової знижки з ПДФО.