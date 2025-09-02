Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
2 вересня 2025, 16:40

Як отримати дохід у крипті без інвестицій? Відповідь — у Криптошколі OKX

Криптовалютна біржа OKX запустила нову освітню ініціативу — Криптошколу, яка допоможе користувачам отримати базові й прикладні знання про криптовалюти, торгівлю та цифрові фінанси. Це серія коротких, практичних відеоуроків українською мовою, розрахована як на новачків, так і на тих, хто вже має певний досвід у галузі.

Криптовалютна біржа OKX запустила нову освітню ініціативу — Криптошколу, яка допоможе користувачам отримати базові й прикладні знання про криптовалюти, торгівлю та цифрові фінанси.

Особливістю Криптошколи є поєднання теорії з можливістю одразу застосовувати знання на практиці. Окрім навчального контенту, учасники можуть виконувати домашні завдання та отримувати до 15 USDT за кожне виконане завдання.

Першим спікером проєкту став популярний блогер та партнер OKX — RDeni, який у своєму відео розповідає про актуальні способи заробітку в криптовалютах без стартового капіталу або з мінімальними вкладеннями. Після перегляду уроку користувачі можуть виконати завдання та отримати бонус.

Як приєднатися до Криптошколи

  1. Перейти на сторінку кампанії та натиснути «Приєднатися».
  2. Переглянути відеоурок від RDeni.
  3. Виконати домашнє завдання та отримати до 15 USDT.

Почати навчання та отримати до 15 USDT можна вже зараз на офіційному сайті OKX!

Нові уроки та розіграш у спільноті щотижня

Протягом вересня в Криптошколі з’являтимуться нові відеоуроки щотижня. Уже зараз доступне перше відео від RDeni — про заробіток без інвестицій. Наступне розкриє всі тонкощі P2P-арбітражу у виконанні Стаса Агапова. Далі — урок від Cryptology Key про попит і пропозицію та відео Cryptomannn про психологію трейдингу. Тема фінального пʼятого відео поки тримається у таємниці. Окрім навчання, активні учасники можуть щотижня брати участь у розіграшах у спільноті OKX та отримувати цінні призи.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
