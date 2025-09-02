Як отримати дохід у крипті без інвестицій? Відповідь — у Криптошколі OKX

Криптовалютна біржа OKX запустила нову освітню ініціативу — Криптошколу, яка допоможе користувачам отримати базові й прикладні знання про криптовалюти, торгівлю та цифрові фінанси . Це серія коротких, практичних відеоуроків українською мовою, розрахована як на новачків, так і на тих, хто вже має певний досвід у галузі.

Особливістю Криптошколи є поєднання теорії з можливістю одразу застосовувати знання на практиці. Окрім навчального контенту, учасники можуть виконувати домашні завдання та отримувати до 15 USDT за кожне виконане завдання.

Першим спікером проєкту став популярний блогер та партнер OKX — RDeni, який у своєму відео розповідає про актуальні способи заробітку в криптовалютах без стартового капіталу або з мінімальними вкладеннями. Після перегляду уроку користувачі можуть виконати завдання та отримати бонус.

Як приєднатися до Криптошколи

Перейти на сторінку кампанії та натиснути «Приєднатися». Переглянути відеоурок від RDeni. Виконати домашнє завдання та отримати до 15 USDT.

Почати навчання та отримати до 15 USDT можна вже зараз на офіційному сайті OKX!

Нові уроки та розіграш у спільноті щотижня

Протягом вересня в Криптошколі з’являтимуться нові відеоуроки щотижня. Уже зараз доступне перше відео від RDeni — про заробіток без інвестицій. Наступне розкриє всі тонкощі P2P-арбітражу у виконанні Стаса Агапова. Далі — урок від Cryptology Key про попит і пропозицію та відео Cryptomannn про психологію трейдингу. Тема фінального пʼятого відео поки тримається у таємниці. Окрім навчання, активні учасники можуть щотижня брати участь у розіграшах у спільноті OKX та отримувати цінні призи.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.