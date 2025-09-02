НБУ отримає контроль над Нацдепозитарієм у найближчі місяці — Ніколайчук

Національний банк України очікує, що державна частка в капіталі Національного депозитарію України (НДУ) буде передана в його управління вже в найближчі місяці. Це стане першим практичним кроком у масштабній реформі інфраструктури ринків капіталу, що проводиться за підтримки ЄБРР. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Оптимізація власності та кінцева мета

За словами Сергія Ніколайчука, передача держчастки в НДУ під контроль Нацбанку дозволить розпочати процес трансформації, кінцевою метою якої є створення ефективної та сучасної інфраструктури ринків капіталу.

«Кінцева мета — створити ефективну інфраструктуру ринків капіталу за участю міжнародних донорів та іноземних інвесторів, що мають релевантні експертизу та досвід на провідних фінансових ринках», — зазначив він.

Це, на його думку, необхідно для підвищення довіри до українських ринків та залучення інвестицій, передусім на потреби відбудови.

Контекст реформи: Меморандум з ЄБРР та зобов'язання перед МВФ

Цей крок є частиною великого плану, узгодженого з міжнародними партнерами. У липні на конференції в Римі українські фінансові регулятори та ЄБРР підписали Меморандум про створення єдиного біржового холдингу, який об'єднає нову фондову біржу, Нацдепозитарій та Розрахунковий центр.

Крім того, оптимізація структури власності НДУ є одним із зобов'язань України в рамках оновленої програми з Міжнародним валютним фондом.

Терміни та наступні кроки

Сергій Ніколайчук окреслив очікувані терміни реформи. Передача частки НДУ в управління Нацбанку має відбутися «в найближчі місяці». Наступним етапом стане розробка та ухвалення профільного законопроєкту за підтримки ЄБРР, що, як очікується, відбудеться до кінця поточного року.