НБУ визначив нові курси гривні до іноземних валют на середу 3 вересня. Згідно з інформацією на сайті регулятора, євро стало дешевше, а курс долара майже не змінився.
2 вересня 2025, 15:30
Нацбанк зміцнив гривню у парі з євро, курс долара майже не змінився
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,3631 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у вівторок (41,3722).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,1756, що на 29 копійок менше, ніж у вівторок (48,4675).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,2983 (у вівторок курс був 11,3904).
