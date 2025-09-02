Multi від Мінфін
2 вересня 2025, 16:22

На 2026-2027 роки Україні бракує близько $43 млрд фінансування — Нацбанк

Національний банк України оцінює загальну потребу країни у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки у $65 мільярдів, з яких наразі підтвердженими джерелами покрито лише близько третини. Таким чином, непідтверджений розрив у фінансуванні становить близько $43 млрд. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України оцінює загальну потребу країни у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки у $65 мільярдів, з яких наразі підтвердженими джерелами покрито лише близько третини.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінки НБУ та Мінфіну

Ніколайчук уточнив, що, за оцінками НБУ, потреба у зовнішній допомозі складе $35 млрд у 2026 році та $30 млрд у 2027-му.

Ця оцінка є дещо більш консервативною, ніж у Міністерства фінансів. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко оцінював непідтверджений фінансовий розрив на 2026−2027 роки у $37 млрд. Різниця в оцінках пояснюється тим, що Мінфін у своїх розрахунках частково покладається на використання фінансової «подушки», сформованої з міжнародної допомоги цього року.

Роль коштів від заморожених активів рф

Частина допомоги, що надходить за механізмом ERA (за рахунок прибутків від заморожених російських активів), згідно з програмою МВФ, буде розділена на три частини. Одна частина піде на фінансування бюджету поточного року, друга ($8,4 млрд) — на попереднє фінансування дефіциту 2026 року, а третя (понад $9 млрд) — на формування фінансового буфера на випадок негативного сценарію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
