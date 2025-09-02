Потенціал внутрішнього ринку ОВДП становить сотні мільярдів гривень — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2025, 15:53

Потенціал внутрішнього ринку ОВДП становить сотні мільярдів гривень — НБУ

Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету. Однак він не зможе повністю покрити всі потреби, тому країна й надалі залежатиме від допомоги міжнародних партнерів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Потенціал ринку ОВДП

За оцінками НБУ, внутрішній ринок може залучити «пару сотень мільярдів гривень» через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.

Ніколайчук зазначив, що поточна ліквідність і глибина ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідні кошти без додаткових заходів.

Безпека інвестицій та ризики

Коментуючи побоювання щодо великої частки державних паперів в активах банків, представник НБУ наголосив, що самі по собі ці інструменти не створюють ризиків. За його словами, банки ретельно оцінюють ризики, а Нацбанк не вбачає надмірних загроз для їхньої діяльності.

Ніколайчук нагадав, що банки оцінюють ризики інвестування у фінансові інструменти, використовуючи не лише стандартні вимоги до капіталу (наприклад, для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків), а й додатково застосовують ICAAP — внутрішню систему оцінки достатності капіталу.

За його словами, результати цієї оцінки ретельно аналізуються. Наразі Нацбанк не бачить надмірних ризиків, з якими банки не могли б впоратися.

Крім того, з вересня запроваджується новий коефіцієнт левериджу (LR), який вимагатиме від банків додаткового покриття ризиків. За тестовими розрахунками, більшість банків без проблем виконають цю вимогу і зможуть нарощувати вкладення в ОВДП.

Ніколайчук додав, що частка державних цінних паперів в активах залишається на «довоєнних» рівнях.

«З огляду на сукупність цих факторів, досить висока частка ОВДП у балансах банків наразі не створює ризиків для їхньої діяльності», — підсумував перший заступник голови НБУ.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами