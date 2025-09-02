Потенціал внутрішнього ринку ОВДП становить сотні мільярдів гривень — НБУ

Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету. Однак він не зможе повністю покрити всі потреби, тому країна й надалі залежатиме від допомоги міжнародних партнерів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Потенціал ринку ОВДП

За оцінками НБУ, внутрішній ринок може залучити «пару сотень мільярдів гривень» через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.

Ніколайчук зазначив, що поточна ліквідність і глибина ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідні кошти без додаткових заходів.

Безпека інвестицій та ризики

Коментуючи побоювання щодо великої частки державних паперів в активах банків, представник НБУ наголосив, що самі по собі ці інструменти не створюють ризиків. За його словами, банки ретельно оцінюють ризики, а Нацбанк не вбачає надмірних загроз для їхньої діяльності.

Ніколайчук нагадав, що банки оцінюють ризики інвестування у фінансові інструменти, використовуючи не лише стандартні вимоги до капіталу (наприклад, для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків), а й додатково застосовують ICAAP — внутрішню систему оцінки достатності капіталу.

За його словами, результати цієї оцінки ретельно аналізуються. Наразі Нацбанк не бачить надмірних ризиків, з якими банки не могли б впоратися.

Крім того, з вересня запроваджується новий коефіцієнт левериджу (LR), який вимагатиме від банків додаткового покриття ризиків. За тестовими розрахунками, більшість банків без проблем виконають цю вимогу і зможуть нарощувати вкладення в ОВДП.

Ніколайчук додав, що частка державних цінних паперів в активах залишається на «довоєнних» рівнях.

«З огляду на сукупність цих факторів, досить висока частка ОВДП у балансах банків наразі не створює ризиків для їхньої діяльності», — підсумував перший заступник голови НБУ.