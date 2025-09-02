Токен родини Трампа World Liberty впав на 33% у перший день торгів

Цифровий токен $WLFI, пов'язаний з криптовалютним проєктом родини Трампа World Liberty Financial, впав у ціні у свій перший день торгів на відкритому ринку. Цей дебют став першим реальним тестом ринкової вартості активу після його первинного продажу інвесторам минулого року. Про це пише Reuters.

Дебют на ринку та динаміка ціни

Торги токеном розпочалися на позначці вище $0,30, однак згодом ціна впала. Вартість $WLFI знизилася приблизно на 33% до $0,20.

За такої ціни загальна ринкова капіталізація токена склала трохи більше $6 мільярдів. Пропонувати токени для торгівлі почали кілька найбільших світових криптобірж, зокрема Binance,OKX та Bybit.

Історія токена та вигода для родини Трампа

Проєкт World Liberty Financial, який позиціонується як децентралізована фінансова платформа, був запущений родиною Трампа та її бізнес-партнерами минулого року. Тоді токени $WLFI були продані інвесторам, але не були доступні для вільної торгівлі, а лише надавали право голосу щодо деяких змін у роботі проєкту.

У липні 2025 року інвестори проголосували за те, щоб зробити токени торговими. За розрахунками Reuters, з моменту запуску проєкту родина Трампа заробила на ньому близько $500 мільйонів.

Звинувачення у конфлікті інтересів

Діяльність родини Трампа у криптосфері викликала різку критику з боку Демократичної партії та експертів з урядової етики. Вони вказують на глибокий конфлікт інтересів, оскільки президент активно змінює регуляторну базу для цифрових валют, тоді як його родина безпосередньо заробляє на цьому ринку.

У Білому домі неодноразово заявляли, що активи президента перебувають у довірчому фонді, яким керують його діти, і що жодних конфліктів інтересів немає.

Мемкоїни Трампа