Токен родини Трампа World Liberty впав на 33% у перший день торгів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2025, 15:14

Токен родини Трампа World Liberty впав на 33% у перший день торгів

Цифровий токен $WLFI, пов'язаний з криптовалютним проєктом родини Трампа World Liberty Financial, впав у ціні у свій перший день торгів на відкритому ринку. Цей дебют став першим реальним тестом ринкової вартості активу після його первинного продажу інвесторам минулого року. Про це пише Reuters.

Цифровий токен $WLFI, пов'язаний з криптовалютним проєктом родини Трампа World Liberty Financial, впав у ціні у свій перший день торгів на відкритому ринку.
Donald Trump Jr. and Eric Trump at the Bitcoin 2025 conference in Las Vegas in May. Travis Ball/Sipa USA

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дебют на ринку та динаміка ціни

Торги токеном розпочалися на позначці вище $0,30, однак згодом ціна впала. Вартість $WLFI знизилася приблизно на 33% до $0,20.

За такої ціни загальна ринкова капіталізація токена склала трохи більше $6 мільярдів. Пропонувати токени для торгівлі почали кілька найбільших світових криптобірж, зокрема Binance,OKX та Bybit.

Історія токена та вигода для родини Трампа

Проєкт World Liberty Financial, який позиціонується як децентралізована фінансова платформа, був запущений родиною Трампа та її бізнес-партнерами минулого року. Тоді токени $WLFI були продані інвесторам, але не були доступні для вільної торгівлі, а лише надавали право голосу щодо деяких змін у роботі проєкту.

У липні 2025 року інвестори проголосували за те, щоб зробити токени торговими. За розрахунками Reuters, з моменту запуску проєкту родина Трампа заробила на ньому близько $500 мільйонів.

Звинувачення у конфлікті інтересів

Діяльність родини Трампа у криптосфері викликала різку критику з боку Демократичної партії та експертів з урядової етики. Вони вказують на глибокий конфлікт інтересів, оскільки президент активно змінює регуляторну базу для цифрових валют, тоді як його родина безпосередньо заробляє на цьому ринку.

У Білому домі неодноразово заявляли, що активи президента перебувають у довірчому фонді, яким керують його діти, і що жодних конфліктів інтересів немає.

Мемкоїни Трампа

  • Нагадаємо, що за день до інавгурації Дональд Трамп запустив власний мемкоїн TRUMP, який швидко досяг ціни $77, але потім різко впав й скотився за три місяці до $7. Наразі токен торгується трохи вище $8.
  • Токен дружини Дональда Трампа, Меланії, який запустили на наступний день після TRUMP, також серйозно обвалився з максимальної ціни $15. Наразі він коштує лише 20 центів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами