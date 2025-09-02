Зеленський підписав закон, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13157 , який запроваджує експортне мито на насіння сої та ріпаку. Метою закону є стимулювання внутрішньої переробки та боротьба з тіньовими схемами виведення коштів з країни.

Основні положення закону

Мито для трейдерів . Встановлюється експортне мито в розмірі 10% від вартості сої та ріпаку, яке мають сплачувати трейдери.

. Встановлюється експортне мито в розмірі 10% від вартості сої та ріпаку, яке мають сплачувати трейдери. Поступове зниження мита . З 1 січня 2030 року розмір мита поетапно зменшуватиметься, доки не досягне 5%.

. З 1 січня 2030 року розмір мита поетапно зменшуватиметься, доки не досягне 5%. Виняток для виробників . Від сплати мита звільняються виробники та аграрні кооперативи, які експортують продукцію напряму.

. Від сплати мита звільняються виробники та аграрні кооперативи, які експортують продукцію напряму. Створення фонду. Документ передбачає створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських виробників, який фінансуватиметься за рахунок надходжень від цього мита.

За словами представників влади, цей закон сприятиме збільшенню доданої вартості української агропродукції та допоможе у боротьбі з незаконним виведенням валютного виторгу.