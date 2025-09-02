Укрпошта випустила дві нові марки з вишивками Одещини та Сумщини (фото)

Укрпошта продовжує серію художніх марок «Українська вишивка — код нації». З 2018 року випуски охопили 13 регіонів країни і А Р Крим , і стали одними із найбільш очікуваних серед колекціонерів, повідомляє пресслужба компанії.

У новому випуску — дві поштові марки, присвячені вишивкам Одещини та Сумщини:

Одеську область представляє чоловіча сорочка, прикрашена «брокарівським» рослинним орнаментом із хрестиків та зубців.

Сумську — жіноча сорочка з домотканого полотна. Її рукави оздоблені смугами з ромбів і гірляндами квітів.

Обидва предмети одягу — XX століття та зберігаються у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» та Національному музеї народної архітектури та побуту України.

«Чому Укрпошта обрала такі різні вишиванки? Чоловічі сорочки здавна мають стримані геометричні візерунки на грудях і манжетах, що символізують силу та захист. Жіночі ж більш пишні, з рослинними орнаментами, уособлюють родючість, материнство та захист сім'ї», — йдеться у повідомленні.

Номінал поштових марок — U, що відповідає вартості пересилання простого листа вагою до 50 грамів. Тираж кожної - 320 000 примірників.

Поштовий набір включає аркуші «Сорочка (фрагмент) Одеська область» та «Сорочка (фрагмент) Сумська область», 2 конверти «Перший день» та 2 картки.

Де купити

Придбати випуск можна у філателістичних крамницях, відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті онлайн.