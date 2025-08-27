Укрпошта випустила благодійний поштовий набір «Наступний „золотий м’яч“ — твій!» із зображенням трьох легенд українського футболу — володарів «Золотого м'яча» Олега Блохіна, Андрія Шевченка та Ігоря Бєланова. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта випустила марки з легендами українського футболу (фото)
Церемонія спецпогашення відбулася на стадіоні ім. В. Баннікова в Києві в рамках турніру «Талантікос», організованого Українською асоціацією з футболу (УАФ) та її благодійним фондом. У події взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, а також футболісти Андрій Шевченко та Ігор Бєланов.
Зібрані від реалізації поштового блоку благодійні кошти (45 грн з продажу кожної одиниці поштового блоку) будуть спрямовані Укрпоштою на підтримку нового проєкту УАФ «Талантікос», мета якого — розвиток дитячого футболу через серію турнірів. У 2024−2025 рр. до турніру долучилося понад 1000 дітей з усієї країни.
Характеристики
- Художник — Сергій Тєхов
- Дата випуску (рік) — 2025
- Кількість марок в блоці — 3
- Номінал кожної поштової марки — F+15
Традиційно до поштового блоку Укрпоштою випущено конверт «Перший день», презентаційну папку і сувенірну рамку.
Номінал поштових марок — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності (рекомендованого) масою до 50 грамів і поштової картки).
Тираж блоку — 53 000 примірників, з яких 5 000 неперфорованих, пронумерованих, призначених для власників філателістичних абонементів «Ексклюзив» і «Ексклюзив+», комплектації річної книги «Поштові марки України 2025». Вартість блоку — 165 грн.
Де придбати
Придбати поштові блоки можна у Поштовому маркеті за посиланням, філателістичних крамницях та у відділеннях Укрпошти.
Коментарі