27 серпня 2025, 19:42

Укрпошта випустила марки з легендами українського футболу (фото)

Укрпошта випустила благодійний поштовий набір «Наступний „золотий м’яч“ — твій!» із зображенням трьох легенд українського футболу — володарів «Золотого м'яча» Олега Блохіна, Андрія Шевченка та Ігоря Бєланова. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта випустила благодійний поштовий набір «Наступний „золотий м’яч“ — твій!
Фото: Укрпошта

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Церемонія спецпогашення відбулася на стадіоні ім. В. Баннікова в Києві в рамках турніру «Талантікос», організованого Українською асоціацією з футболу (УАФ) та її благодійним фондом. У події взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, а також футболісти Андрій Шевченко та Ігор Бєланов.

Зібрані від реалізації поштового блоку благодійні кошти (45 грн з продажу кожної одиниці поштового блоку) будуть спрямовані Укрпоштою на підтримку нового проєкту УАФ «Талантікос», мета якого — розвиток дитячого футболу через серію турнірів. У 2024−2025 рр. до турніру долучилося понад 1000 дітей з усієї країни.

Характеристики

  • Художник — Сергій Тєхов
  • Дата випуску (рік) — 2025
  • Кількість марок в блоці — 3
  • Номінал кожної поштової марки — F+15

Традиційно до поштового блоку Укрпоштою випущено конверт «Перший день», презентаційну папку і сувенірну рамку.

Номінал поштових марок — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності (рекомендованого) масою до 50 грамів і поштової картки).

Тираж блоку — 53 000 примірників, з яких 5 000 неперфорованих, пронумерованих, призначених для власників філателістичних абонементів «Ексклюзив» і «Ексклюзив+», комплектації річної книги «Поштові марки України 2025». Вартість блоку — 165 грн.

Де придбати

Придбати поштові блоки можна у Поштовому маркеті за посиланням, філателістичних крамницях та у відділеннях Укрпошти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
