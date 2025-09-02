Біткоїн завершив серпень падінням, тоді як Ethereum показав значне зростання: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2025, 12:18

Біткоїн завершив серпень падінням, тоді як Ethereum показав значне зростання: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн завершив серпень падінням, тоді як Ethereum показав значне зростання

Серпень 2025 року став місяцем суперечливих результатів для ринку криптовалют. Біткоїн завершив місяць падінням на 6,49%, перервавши чотиримісячну серію зростання. Для першої криптовалюти це стало дев'ятим падінням за серпень в історії її існування. Про це свідчать дані Coinglass.

Нагадаємо, що 14 серпня біткоїн оновив свій історичний максимум, перевищивши позначку в $124 000, проте до кінця місяця вартість скоригувалася і на момент написання новини становила близько $110 300.

Читайте також: Поточна ціна біткоїна занадто низька: JPMorgan очікує зростання до $126 000 до кінця року

Натомість Ethereum показав значне зростання, додавши 18,78% до своєї вартості. Друга за капіталізацією криптовалюта завершила місяць у «зеленій зоні» другий раз поспіль. Такий результат є нетиповим для Ethereum, оскільки історично серпень частіше закінчувався для нього падінням. На момент підготовки матеріалу його вартість становила $4 378.

У серпні криптофонди залучили понад $4,3 млрд інвестицій

За даними аналітичної компанії CoinShares, у серпні 2025 року інвестиції в продукти на базі цифрових активів досягли $4,37 млрд. Це значний приплив капіталу, що свідчить про зростання інтересу інвесторів.

Загалом з початку року в криптофонди надійшло $35,5 млрд. Хоча загальний обсяг активів під управлінням наразі оцінюється у $219 млрд, цей показник знизився на 10% від своїх рекордних значень через нещодавню корекцію ринку.

Основний потік коштів у серпні був спрямований на фонди, орієнтовані на Ethereum та біткоїн:

  • Ethereum: Залучив $3,95 млрд, що зробило його головним бенефіціаром місяця.
  • Bitcoin: Натомість біткоїн-продукти зафіксували чистий відтік у розмірі $301 млн.

Серед альткоїнів найпопулярнішими були фонди на базі Solana ($177 млн) та XRP ($134 млн). Такий сплеск інтересу аналітики пов'язують з очікуваннями можливого схвалення біржових фондів (ETF) на ці активи.

За географічним розподілом, лідером за залученими інвестиціями стали США ($2,29 млрд), за ними йдуть Швейцарія, Німеччина та Канада.

Токен WLFI від проєкту родини Трампів досяг капіталізації $8,3 млрд після лістингу

1 вересня на провідних криптовалютних біржах Binance,Upbit та Gate стартували торги токеном WLFI. Цей цифровий актив належить DeFi-проєкту World Liberty Financial, який пов'язують з родиною Трампів.

На старті ціна токена становила $0,30, а його ринкова капіталізація швидко перевищила $8,3 млрд. На момент написання матеріалу курс скоригувався до $0,25.

За словами команди проєкту, загальна емісія токенів WLFI становить понад 100 млрд. На початку в обіг надійшло лише 24,67 млрд WLFI, а решта буде розблокована згодом.

Основна частина початкової емісії була розподілена таким чином:

  • 10 млрд токенів виділено на розвиток екосистеми;
  • 7,7 млрд — для казначейських потреб компанії Alt5 Sigma;
  • 4 млрд — для ранніх інвесторів;
  • 2,8 млрд — на ліквідність та маркетинг.

Команда World Liberty Financial також зазначила, що більша частина токенів залишатиметься заблокованою для казначейства, команди та стратегічних партнерів. Деталі щодо періоду розблокування наразі не розголошуються.

Хакери викрадають токени WLFI, використовуючи вразливість у гаманцях

Зловмисники активно викрадають токени World Liberty Financial (WLFI), використовуючи вразливість в оновленні мережі Ethereum. Як повідомив засновник компанії SlowMist Юй Сянь, хакери експлуатують нову функцію EIP-7702, яка дозволяє гаманцям тимчасово діяти як смартконтракти, пише ForkLog.

Атака проходить у кілька етапів:

  • Отримання доступу: Спочатку хакери отримують приватний ключ гаманця жертви, зазвичай через фішингові атаки.
  • Впровадження контракту: Далі вони впроваджують шкідливий делегуючий контракт.
  • Миттєве виведення коштів: Коли користувач поповнює скомпрометований гаманець — наприклад, отримує токени WLFI або вносить ETH для оплати комісій — бот миттєво переводить усі кошти на адресу хакера.

Користувачі на форумах вже підтверджують цю проблему. Один із постраждалих розповів, що йому вдалося врятувати лише 20% своїх токенів. Він побоюється, що втратить решту одразу після їхнього розблокування.

Юй Сянь радить користувачам негайно видалити або замінити шкідливий контракт у своєму гаманці, а потім перевести всі активи на нову, безпечну адресу.

Також, на тлі запуску токена, аналітики Bubblemaps виявили інші шахрайські схеми, що імітують відомі криптопроєкти. Команда WLFI наголошує, що ніколи не пише користувачам у приватні повідомлення, а офіційна підтримка надається лише через електронну пошту.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами