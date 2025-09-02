Біткоїн завершив серпень падінням, тоді як Ethereum показав значне зростання: що нового

Біткоїн завершив серпень падінням, тоді як Ethereum показав значне зростання

Серпень 2025 року став місяцем суперечливих результатів для ринку криптовалют. Біткоїн завершив місяць падінням на 6,49%, перервавши чотиримісячну серію зростання. Для першої криптовалюти це стало дев'ятим падінням за серпень в історії її існування. Про це свідчать дані Coinglass.

Нагадаємо, що 14 серпня біткоїн оновив свій історичний максимум, перевищивши позначку в $124 000, проте до кінця місяця вартість скоригувалася і на момент написання новини становила близько $110 300.

Читайте також: Поточна ціна біткоїна занадто низька: JPMorgan очікує зростання до $126 000 до кінця року

Натомість Ethereum показав значне зростання, додавши 18,78% до своєї вартості. Друга за капіталізацією криптовалюта завершила місяць у «зеленій зоні» другий раз поспіль. Такий результат є нетиповим для Ethereum, оскільки історично серпень частіше закінчувався для нього падінням. На момент підготовки матеріалу його вартість становила $4 378.

У серпні криптофонди залучили понад $4,3 млрд інвестицій

За даними аналітичної компанії CoinShares, у серпні 2025 року інвестиції в продукти на базі цифрових активів досягли $4,37 млрд. Це значний приплив капіталу, що свідчить про зростання інтересу інвесторів.

Загалом з початку року в криптофонди надійшло $35,5 млрд. Хоча загальний обсяг активів під управлінням наразі оцінюється у $219 млрд, цей показник знизився на 10% від своїх рекордних значень через нещодавню корекцію ринку.

Основний потік коштів у серпні був спрямований на фонди, орієнтовані на Ethereum та біткоїн:

Ethereum: Залучив $3,95 млрд, що зробило його головним бенефіціаром місяця.

Bitcoin: Натомість біткоїн-продукти зафіксували чистий відтік у розмірі $301 млн.

Серед альткоїнів найпопулярнішими були фонди на базі Solana ($177 млн) та XRP ($134 млн). Такий сплеск інтересу аналітики пов'язують з очікуваннями можливого схвалення біржових фондів (ETF) на ці активи.

За географічним розподілом, лідером за залученими інвестиціями стали США ($2,29 млрд), за ними йдуть Швейцарія, Німеччина та Канада.

Токен WLFI від проєкту родини Трампів досяг капіталізації $8,3 млрд після лістингу

1 вересня на провідних криптовалютних біржах Binance,Upbit та Gate стартували торги токеном WLFI. Цей цифровий актив належить DeFi-проєкту World Liberty Financial, який пов'язують з родиною Трампів.

На старті ціна токена становила $0,30, а його ринкова капіталізація швидко перевищила $8,3 млрд. На момент написання матеріалу курс скоригувався до $0,25.

За словами команди проєкту, загальна емісія токенів WLFI становить понад 100 млрд. На початку в обіг надійшло лише 24,67 млрд WLFI, а решта буде розблокована згодом.

Основна частина початкової емісії була розподілена таким чином:

10 млрд токенів виділено на розвиток екосистеми;

7,7 млрд — для казначейських потреб компанії Alt5 Sigma;

4 млрд — для ранніх інвесторів;

2,8 млрд — на ліквідність та маркетинг.

Команда World Liberty Financial також зазначила, що більша частина токенів залишатиметься заблокованою для казначейства, команди та стратегічних партнерів. Деталі щодо періоду розблокування наразі не розголошуються.

Хакери викрадають токени WLFI, використовуючи вразливість у гаманцях

Зловмисники активно викрадають токени World Liberty Financial (WLFI), використовуючи вразливість в оновленні мережі Ethereum. Як повідомив засновник компанії SlowMist Юй Сянь, хакери експлуатують нову функцію EIP-7702, яка дозволяє гаманцям тимчасово діяти як смартконтракти, пише ForkLog.

Атака проходить у кілька етапів:

Отримання доступу: Спочатку хакери отримують приватний ключ гаманця жертви, зазвичай через фішингові атаки.

Впровадження контракту: Далі вони впроваджують шкідливий делегуючий контракт.

Миттєве виведення коштів: Коли користувач поповнює скомпрометований гаманець — наприклад, отримує токени WLFI або вносить ETH для оплати комісій — бот миттєво переводить усі кошти на адресу хакера.

Користувачі на форумах вже підтверджують цю проблему. Один із постраждалих розповів, що йому вдалося врятувати лише 20% своїх токенів. Він побоюється, що втратить решту одразу після їхнього розблокування.

Юй Сянь радить користувачам негайно видалити або замінити шкідливий контракт у своєму гаманці, а потім перевести всі активи на нову, безпечну адресу.

Також, на тлі запуску токена, аналітики Bubblemaps виявили інші шахрайські схеми, що імітують відомі криптопроєкти. Команда WLFI наголошує, що ніколи не пише користувачам у приватні повідомлення, а офіційна підтримка надається лише через електронну пошту.