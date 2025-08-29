Multi від Мінфін
29 серпня 2025, 12:01

Поточна ціна біткоїна занадто низька: JPMorgan очікує зростання до $126 000 до кінця року

Аналітики найбільшого американського банку JPMorgan заявили, що поточна ціна біткоїна є занадто низькою. На їхню думку, справедлива вартість першої криптовалюти становить близько $126 000, і вона може досягти цього рівня до кінця 2025 року. Про це повідомляє The Block.

Аналітики найбільшого американського банку JPMorgan заявили, що поточна ціна біткоїна є занадто низькою.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Головною причиною такого прогнозу є рекордне зниження волатильності біткоїна — з майже 60% на початку року до приблизно 30% зараз. Це робить криптовалюту привабливішою для інституційних інвесторів, оскільки за ризикованістю вона наблизилася до золота.

Ключові фактори, що впливають на зростання BTC

  • Корпоративні інвестиції. За словами аналітиків, компанії активно купують біткоїн для своїх резервів, що створює стабільний попит і знижує волатильність. Наразі корпоративні інвестиції становлять понад 6% від загальної пропозиції BTC.
  • Зростання конкуренції. Компанії, зокрема KindlyMD та BSTR, активно накопичують криптовалюту, що посилює конкуренцію на ринку.
  • Приплив капіталу через індекси. Включення таких компаній, як Strategy та Metaplanet, до великих фондових індексів, як-от FTSE All-World Index, залучає новий пасивний капітал у ринок біткоїна.

Згідно з розрахунками JPMorgan, якщо ринкова капіталізація біткоїна зросте на 13%, щоб відповідати обсягу приватних інвестицій у золото ($5 трлн), його ціна має досягти теоретичного значення в $126 000. Це підтверджує значний потенціал зростання у найближчі місяці.

На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $110 000. За тиждень актив подешевшав на 2,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Lamo
Lamo
29 серпня 2025, 12:20
Як взагалі можно казати про якусь низьку/справедливу ціну того, що взагалі не має жодної собівартості і зумовлюється виключно спекулятивним інтересом?
