Поточна ціна біткоїна занадто низька: JPMorgan очікує зростання до $126 000 до кінця року

Аналітики найбільшого американського банку JPMorgan заявили, що поточна ціна біткоїна є занадто низькою. На їхню думку, справедлива вартість першої криптовалюти становить близько $126 000, і вона може досягти цього рівня до кінця 2025 року. Про це повідомляє The Block.

Головною причиною такого прогнозу є рекордне зниження волатильності біткоїна — з майже 60% на початку року до приблизно 30% зараз. Це робить криптовалюту привабливішою для інституційних інвесторів, оскільки за ризикованістю вона наблизилася до золота.

Ключові фактори, що впливають на зростання BTC

Корпоративні інвестиції. За словами аналітиків, компанії активно купують біткоїн для своїх резервів, що створює стабільний попит і знижує волатильність. Наразі корпоративні інвестиції становлять понад 6% від загальної пропозиції BTC.

Зростання конкуренції. Компанії, зокрема KindlyMD та BSTR, активно накопичують криптовалюту, що посилює конкуренцію на ринку.

Приплив капіталу через індекси. Включення таких компаній, як Strategy та Metaplanet, до великих фондових індексів, як-от FTSE All-World Index, залучає новий пасивний капітал у ринок біткоїна.

Згідно з розрахунками JPMorgan, якщо ринкова капіталізація біткоїна зросте на 13%, щоб відповідати обсягу приватних інвестицій у золото ($5 трлн), його ціна має досягти теоретичного значення в $126 000. Це підтверджує значний потенціал зростання у найближчі місяці.

На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $110 000. За тиждень актив подешевшав на 2,7%.