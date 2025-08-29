Аналітики найбільшого американського банку JPMorgan заявили, що поточна ціна біткоїна є занадто низькою. На їхню думку, справедлива вартість першої криптовалюти становить близько $126 000, і вона може досягти цього рівня до кінця 2025 року. Про це повідомляє The Block.
29 серпня 2025, 12:01
Поточна ціна біткоїна занадто низька: JPMorgan очікує зростання до $126 000 до кінця року
Головною причиною такого прогнозу є рекордне зниження волатильності біткоїна — з майже 60% на початку року до приблизно 30% зараз. Це робить криптовалюту привабливішою для інституційних інвесторів, оскільки за ризикованістю вона наблизилася до золота.
Ключові фактори, що впливають на зростання BTC
- Корпоративні інвестиції. За словами аналітиків, компанії активно купують біткоїн для своїх резервів, що створює стабільний попит і знижує волатильність. Наразі корпоративні інвестиції становлять понад 6% від загальної пропозиції BTC.
- Зростання конкуренції. Компанії, зокрема KindlyMD та BSTR, активно накопичують криптовалюту, що посилює конкуренцію на ринку.
- Приплив капіталу через індекси. Включення таких компаній, як Strategy та Metaplanet, до великих фондових індексів, як-от FTSE All-World Index, залучає новий пасивний капітал у ринок біткоїна.
Згідно з розрахунками JPMorgan, якщо ринкова капіталізація біткоїна зросте на 13%, щоб відповідати обсягу приватних інвестицій у золото ($5 трлн), його ціна має досягти теоретичного значення в $126 000. Це підтверджує значний потенціал зростання у найближчі місяці.
На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $110 000. За тиждень актив подешевшав на 2,7%.
Джерело: Мінфін
