Довгострокові власники біткоїна влаштували найбільший розпродаж у 2025 році, продавши 97 000 BTC за день

Довгострокові власники біткоїна значно активізували продаж своїх активів, посилюючи тиск на ринок. Минулої п'ятниці вони продали 97 000 BTC (на суму близько $10 млрд), що стало найбільшим одноденним розпродажем з боку цієї групи інвесторів цього року. Про це свідчать дані аналітичної компанії Glassnode, передає CoinDesk.

Динаміка ринку

Цей масовий розпродаж став головною причиною падіння ціни біткоїна. У п'ятницю курс впав на понад 3,7% до $108 000.

За даними Glassnode, 14-денна ковзна середня кількості монет, витрачених довгостроковими власниками, підскочила до майже 25 000 BTC на день, що є найвищим показником з січня. До категорії довгострокових власників аналітики відносять гаманці, що утримують монети понад 155 днів.

Причини фіксації прибутку

Експерти зазначають, що такі інвестори, включно з гаманцями, що були неактивними роками, послідовно продають свої активи відтоді, як біткоїн подолав позначку в $100 000 на початку цього року.

Однією з причин такої поведінки може бути психологія інвесторів. Рівень у $100 000 за одну монету є потужним психологічним бар'єром, який спонукає багатьох фіксувати прибутки, вважаючи актив «занадто дорогим». Аналітики припускають, що ринку знадобиться час, щоб адаптуватися до шестизначної ціни як до нової норми, що може призвести до тривалого періоду торгівлі у широкому діапазоні.

