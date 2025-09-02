Multi від Мінфін
2 вересня 2025, 10:51

Нацбанк встановив нові правила для ринку еквайрингу та спростив валютне ліцензування

Національний банк України затвердив низку змін, що чітко розмежовують послугу еквайрингу від грошових переказів, та оновив правила авторизації і валютного ліцензування для учасників платіжного ринку. Ці кроки спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України затвердив низку змін, що чітко розмежовують послугу еквайрингу від грошових переказів, та оновив правила авторизації і валютного ліцензування для учасників платіжного ринку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нове визначення еквайрингу

НБУ встановив ключові ознаки, що характеризують саме послугу еквайрингу платіжних інструментів. Відтепер еквайрингом вважається діяльність, за якою надавач послуг має договір з отримувачем коштів (продавцем) і забезпечує надходження йому платежів від покупців, зокрема, агрегованими сумами.

Також регулятор встановив, що у виконанні однієї платіжної операції можуть брати участь не більше двох еквайрів, та уточнив вимоги до договорів та внутрішніх документів компаній.

Новий порядок авторизації та ліцензування

У зв'язку з новим визначенням, НБУ затвердив алгоритм дій для учасників ринку:

  • Переліцензування: Фінансові компанії, які фактично надають послуги еквайрингу під виглядом грошових переказів, зобов'язані протягом чотирьох місяців звернутися до НБУ для розширення своєї ліцензії.
  • Перехідний період: Нацбанк не буде застосовувати санкції до таких компаній протягом дев'яти місяців, якщо вони подадуть необхідні документи.
  • Оновлення інформації: Усі інші учасники ринку, що надають послуги переказу коштів або еквайрингу, мають протягом трьох місяців подати до НБУ оновлену інформаційну довідку про свою діяльність.

Зміни у валютному ліцензуванні

Важливою частиною змін є лібералізація у сфері валютних операцій для небанківських установ. Зокрема, скасовано вимогу щодо мінімального розміру статутного капіталу для отримання ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку. Також небанківські установи та оператори поштового зв'язку отримали право здійснювати валютні операції під час надання послуги еквайрингу на підставі відповідної ліцензії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
