Ощадбанк попередив клієнтів: неактивні рахунки переведуть у нерухомі вклади

До 30 вересня 2025 року власникам поточних і депозитних рахунків, за якими не здійснювались операції протягом трьох років і більше, необхідно звернутися до відділень Ощадбанку . Клієнти повинні отримати кошти, а також актуалізувати свої персональні та ідентифікаційні дані, повідомляє пресслужба банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Для візиту у відділення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.

Якщо клієнт не звернеться до банку до зазначеної дати, його кошти будуть обліковані як нерухомі вклади. Після цього до них застосовуватимуться комісії згідно з тарифами банку.

Ці заходи не стосуються рахунків, на які накладено арешт, або вкладів, що частково виплачені в рамках спадщини.