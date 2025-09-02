До 30 вересня 2025 року власникам поточних і депозитних рахунків, за якими не здійснювались операції протягом трьох років і більше, необхідно звернутися до відділень Ощадбанку. Клієнти повинні отримати кошти, а також актуалізувати свої персональні та ідентифікаційні дані, повідомляє пресслужба банку.
2 вересня 2025, 9:29
Ощадбанк попередив клієнтів: неактивні рахунки переведуть у нерухомі вклади
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Для візиту у відділення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.
Якщо клієнт не звернеться до банку до зазначеної дати, його кошти будуть обліковані як нерухомі вклади. Після цього до них застосовуватимуться комісії згідно з тарифами банку.
Ці заходи не стосуються рахунків, на які накладено арешт, або вкладів, що частково виплачені в рамках спадщини.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі